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Bili su u braku 72 dana

Gdje je danas bivši suprug Kim Kardashian? Napustio je Hollywood i pokrenuo novi posao

Piše K. D., 20.07.2026 @ 22:49 Celebrity komentari
Kim Kardashian i Kris Humphries - 2 Kim Kardashian i Kris Humphries - 2 Foto: Startraks Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njihov brak trajao je svega 72 dana i godinama je bio jedna od najpoznatijih tema svjetskog showbizza. Dok je Kim Kardashian nastavila graditi svoje poslovno carstvo, njezin bivši suprug Kris Humphries potpuno je promijenio život i danas se bavi poslom koji malo tko očekuje.

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