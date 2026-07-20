Gdje je danas bivši suprug Kim Kardashian? Napustio je Hollywood i pokrenuo novi posao

Njihov brak trajao je svega 72 dana i godinama je bio jedna od najpoznatijih tema svjetskog showbizza. Dok je Kim Kardashian nastavila graditi svoje poslovno carstvo, njezin bivši suprug Kris Humphries potpuno je promijenio život i danas se bavi poslom koji malo tko očekuje.

Više od deset godina nakon razvoda od Kim Kardashian, bivši NBA košarkaš Kris Humphries vodi mirniji život daleko od kamera i reality emisija.

Nekadašnji sportaš danas sa svojom obitelji razvija lanac restorana ''Dave's Hot Chicken'' u rodnoj Minnesoti. Obitelj Humphries franšizu je preuzela 2022. godine, a dosad su otvorili nekoliko restorana te planiraju dodatno proširiti poslovanje.

Kim Kardashian i Kris Humphries - 3 Foto: Jackson Lee / StarMax / Profimedia

''Presretan sam što s obitelji dovodim ''Dave's Hot Chicken'' u Minnesotu. Ovo je najbolja piletina koju sam ikad probao'', napisao je Humphries kada je najavio novi poslovni pothvat.

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Na njegovom Instagram profilu danas se umjesto fotografija s crvenih tepiha mogu pronaći videa iz restorana, snimke s influencerima koji isprobavaju hranu te objave kojima promovira svoj posao.

Obožavatelji realityja ''Keeping Up With the Kardashians'' sjetit će se da je Humphries još tijekom braka često govorio kako se želi vratiti u Minnesotu.

To je bila jedna od najvećih točaka prijepora između njega i Kim Kardashian, koja nije željela napustiti Los Angeles i svoju karijeru. U jednoj epizodi Kim je jasno poručila: ''Nikada se neću preseliti u Minnesotu.''

Kim Kardashian i Kris Humphries - 2 Foto: Startraks Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Humphries joj je tada odgovorio kako su se dogovorili da će nakon završetka njegove košarkaške karijere dio godine provoditi ondje.

Njihove razlike postale su još očitije kada je izjavio da će, jednom kada osnuju obitelj, javnost vjerojatno izgubiti interes za Kim – izjava koja je s vremenom postala jedna od najcitiranijih iz njihovog kratkog braka.

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Kim Kardashian i Kris Humphries vjenčali su se u kolovozu 2011. na raskošnoj ceremoniji koja je bila prikazana i na televiziji. No već nakon 72 dana Kim je podnijela zahtjev za razvod. Iako je brak bio vrlo kratak, razvod je potrajao gotovo dvije godine, a dovršen je tek u listopadu 2013. godine.

Kim Kardashian i Kris Humphries - 1 Foto: Nebinger Frederic / Abaca Press / Profimedia

U međuvremenu su se pojavile brojne glasine da je brak bio tek način promocije reality emisije obitelji Kardashian, no one su to više puta opovrgnule.

Nakon završetka sportske karijere Humphries se u potpunosti posvetio poduzetništvu. Osim restorana ''Dave's Hot Chicken'', njegova obitelj u Minnesoti upravlja i franšizama ''Five Guys'' te ''Crisp & Green''.

Kris Humphries (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Kris Humphries (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Za razliku od Kim Kardashian, koja je i dalje jedna od najpraćenijih svjetskih zvijezda i uspješna poduzetnica, Humphries danas vodi znatno mirniji život.

Još je 2019. godine izjavio kako nikada nije želio biti poznat zbog privatnog života.

Kris Humphries (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

''Na kraju dana, ja sam samo dečko iz Minnesote koji voli košarku'', rekao je tada bivši NBA igrač.

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