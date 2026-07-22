Ova atraktivna plavuša zaludjela je jednog od najboljih nogometaša svijeta!

Nakon Svjetskog prvenstva Vinicius Jr. slobodne je dane odlučio provesti u društvu djevojke Virginije Fonsece, a paparazzi su ih snimili u nizu vrlo prisnih trenutaka na jednoj od najpoznatijih plaža u Rio de Janeiru.

Brazilski nogometni as Vinicius Jr. nakon završetka Svjetskog prvenstva zamijenio je nogometni teren sunčanom plažom u rodnom Brazilu. Društvo mu je pravila djevojka Virginia Fonseca, s kojom je uhvaćen tijekom opuštenog dana na plaži Reserva u Rio de Janeiru.

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Paparazzi su zaljubljeni par snimili dok su uživali na ležaljkama, razgovarali, ispijali osvježavajuća pića i razmjenjivali nježnosti. Posebnu pažnju privukli su trenuci u kojima su se ljubili i smijali, potpuno neopterećeni znatiželjnim pogledima. Virginia je pokazala isklesanu figuru u plavom bikiniju, a kasnije je preko kupaćeg kostima odjenula usku ljetnu haljinu u plavim tonovima.

Virginia Fonseca, Vinícius Jr. Foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Fotografije otkrivaju opuštenu atmosferu između para. Dok je Vinicius razgovarao s prijateljima, Virginia se sunčala, a potom mu se pridružila za stolom gdje su zajedno pili osvježavajuće napitke i razmjenjivali poljupce. U jednom trenutku zajedno su pili iz iste čaše, što je dodatno pokazalo koliko su prisni.

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Veza Viniciusa Jr. i brazilske manekenke Virginije Fonsece posljednjih je mjeseci sve ozbiljnija. Iako svoj privatni život uglavnom nastoje držati podalje od očiju javnosti, posljednjih su tjedana nekoliko puta viđeni zajedno, a ove fotografije još su jedna potvrda da svoju ljubav više ne skrivaju.

Virginia Fonseca, Vinícius Jr. Foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vinicius Jr. već godinama slovi za jednog od najboljih nogometaša svijeta. Zvijezda je Real Madrida, s kojim je osvojio brojne trofeje, uključujući Ligu prvaka i naslov španjolskog prvaka, a jedan je od ključnih igrača brazilske reprezentacije. Poznat je po nevjerojatnoj brzini, driblinzima i atraktivnom stilu igre, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od nasljednika najvećih brazilskih nogometnih imena.

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Njegova odabranica Virginia Fonseca brazilska je manekenka i influencerica koja na društvenim mrežama okuplja velik broj pratitelja. Ljubavnu vezu s nogometašem nisu često komentirali u javnosti, no zajednički izlasci i paparazzo fotografije posljednjih mjeseci sve češće potvrđuju da su vrlo bliski i da zajedno provode svaki slobodan trenutak.

Virginia Fonseca, Vinícius Jr. Foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Virginia Fonseca, Vinícius Jr. Foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sudeći prema prizorima s plaže, nakon sportskih obveza Vinicius je pronašao idealan način za odmor - u društvu djevojke, s kojom je bez ustručavanja pokazivao koliko uživa u zajedničkim trenucima.

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