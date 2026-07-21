Lijepa vijest dolazi iz doma Franke i Vedrana Ćorluke!

Franka Batelić i Vedran Ćorluka obilježili su osmu godišnjicu braka, a pjevačica je tim povodom podijelila toplu obiteljsku fotografiju koja je oduševila njihove pratitelje.
Pjevačica Franka Batelić i bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka slave osmu godišnjicu braka.3 vijesti o kojima se priča Izgleda nestvarno Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina ''jednostavno - muško'' Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri'' tuga nezamisliva Preminula 23-godišnja kći srpske reality-zvijezde, shrvana majka oprostila se potresnim riječima
Tim je povodom Franka na svom Instagramu podijelila dirljiv prizor iz njihova obiteljskog života te još jednom pokazala koliko joj znače zajednički trenuci s najbližima.
Franka Batelić na Instagramu - 3 Foto: Instagram
Franka Batelić na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Na fotografiji snimljenoj na njihovu imanju u Balama vide se njihova djeca, sin Viktor i kći Greta, kako šeću zajedno s obiteljskim psom Oskarom. Uz objavu je Franka simbolično napisala samo "8" uz emotikon crvenog srca, a zatim dodala i rečenicu koja je posebno raznježila pratitelje: "Oski je prošao sve uz nas."
Franka Batelić na Instagramu - 1 Foto: Instagram
Njihova ljubavna priča traje više od desetljeća. Franka i Vedran upoznali su se 2012. godine na Zrću, a šest godina kasnije svoju su vezu okrunili brakom. Vjenčali su se u srpnju 2018. godine u crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije svetoj Elizabeti u istarskim Balama, mjestu koje im i danas ima posebno značenje.
Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX
U braku su dobili dvoje djece. Sin Viktor rodio se u siječnju 2020. godine, dok je kći Greta na svijet stigla u studenom 2022. godine. Obitelj danas često slobodno vrijeme provodi upravo u Istri, gdje uživaju daleko od očiju javnosti.
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot
Franka Batelić - 8 Foto: Instagram
Franka je nedavno u intervjuu za naš portal otkrila kako joj je kazalište promijenilo pogled na umjetnost, zašto se zaljubila u mjuzikle, kako izgledaju dani kad igra reprezentacija u domu Ćorluka te što joj je danas najveći životni pokretač. Intervju čitajte OVDJE.
Galerija 8 8 8 8 8
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Pogledajte što je Izabel Kovačić napravila od dresova Vatrenog Matea
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Severina na koncertu progovorila o sudskim postupcima i dobila gromoglasnu podršku publike