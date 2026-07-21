Lijepa vijest dolazi iz doma Franke i Vedrana Ćorluke!

Franka Batelić i Vedran Ćorluka obilježili su osmu godišnjicu braka, a pjevačica je tim povodom podijelila toplu obiteljsku fotografiju koja je oduševila njihove pratitelje.

Pjevačica Franka Batelić i bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka slave osmu godišnjicu braka.

Tim je povodom Franka na svom Instagramu podijelila dirljiv prizor iz njihova obiteljskog života te još jednom pokazala koliko joj znače zajednički trenuci s najbližima.

Franka Batelić na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Franka Batelić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Na fotografiji snimljenoj na njihovu imanju u Balama vide se njihova djeca, sin Viktor i kći Greta, kako šeću zajedno s obiteljskim psom Oskarom. Uz objavu je Franka simbolično napisala samo "8" uz emotikon crvenog srca, a zatim dodala i rečenicu koja je posebno raznježila pratitelje: "Oski je prošao sve uz nas."

Franka Batelić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Njihova ljubavna priča traje više od desetljeća. Franka i Vedran upoznali su se 2012. godine na Zrću, a šest godina kasnije svoju su vezu okrunili brakom. Vjenčali su se u srpnju 2018. godine u crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije svetoj Elizabeti u istarskim Balama, mjestu koje im i danas ima posebno značenje.

Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX

U braku su dobili dvoje djece. Sin Viktor rodio se u siječnju 2020. godine, dok je kći Greta na svijet stigla u studenom 2022. godine. Obitelj danas često slobodno vrijeme provodi upravo u Istri, gdje uživaju daleko od očiju javnosti.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić - 8 Foto: Instagram

Franka je nedavno u intervjuu za naš portal otkrila kako joj je kazalište promijenilo pogled na umjetnost, zašto se zaljubila u mjuzikle, kako izgledaju dani kad igra reprezentacija u domu Ćorluka te što joj je danas najveći životni pokretač. Intervju čitajte OVDJE.

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