Preminula je ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela u teškim uvjetima

Glazbena i filmska scena bivše Jugoslavije ostala je bez jedne od svojih najvećih umjetnica, u 87. godini preminula je legendarna Olivera Katarina.

Jedna od najvećih glumačkih i glazbenih zvijezda s prostora bivše Jugoslavije, Olivera Katarina, preminula je u 87. godini života.

Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj, koja je priopćila da će informacije o komemoraciji i posljednjem ispraćaju biti objavljene naknadno.

Olivera Katarina tijekom više od šest desetljeća duge karijere ostavila je dubok trag u filmu, kazalištu i glazbi. Publika će je pamtiti po iznimnoj karizmi, osebujnoj interpretaciji i umjetničkom izrazu koji ju je svrstao među najveće dive domaće kulturne scene.

Olivera Katarina - 1 Foto: Screenshot

Međunarodnu slavu stekla je ulogom Lenče u kultnom filmu "Skupljači perja" redatelja Aleksandra Petrovića. Film je osvojio Veliku nagradu žirija na Filmskom festivalu u Cannesu te bio nominiran za Oscara, a upravo je ta uloga Oliveru Katarinu učinila prepoznatljivom i izvan granica tadašnje Jugoslavije. Uz glumu, ostvarila je i zapaženu pjevačku karijeru nastupajući na uglednim svjetskim pozornicama, a okušala se i kao književnica.

Za nju su se otimali i brojni muškarci, među kojima i bivši jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito. Olivera je svojevremeno tvrdila da je Jovanka bila ljubomorna na nju jer su se nekoliko puta družili, a onda da su je Titovi ljudi otrovali.

''Upoznala sam Tita prvi put kada sam snimala Nišku Banju. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam. Tu se nije moglo reći ne'', ispričala je Olivera.

''Uvijek je lijepo reagirao kad ja pjevam i svidjela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: 'Evo ti je.' To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskar. Bio je pravi muškarac, to sigurno'', istaknula je glumica.

Iako su je mnogi smatrali jednom od najljepših žena bivše Jugoslavije, njezin privatni život nije uvijek bio ispunjen sjajem koji je pratio njezinu karijeru. Posljednjih godina otvoreno je govorila o teškoj financijskoj situaciji u kojoj se našla, a javnost je doznala da je u jednom razdoblju bila prisiljena prodavati vlastiti namještaj i osobne stvari kako bi podmirila dugove i platila račune. Unatoč svemu, dostojanstveno je nosila životne nedaće i ostala vjerna umjetnosti koja ju je obilježila.

Više o njenom životu čitajte OVDJE.

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