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Chef Mario Mandarić ispričao nam je zašto mu je putovanje u Japan bilo najposebnije

Piše Jelena Prpoš/I.G., Danas @ 22:06 inMagazin komentari
Mario Mandarić Mario Mandarić Foto: In Magazin

Koliko joj se svidjela Zemlja izlazećeg sunca, pokazala je i tako što je naučila pozdraviti na japanskom. A iako njezin "konichiva" nismo uspjeli snimiti našom kamerom, dvogodišnja Mia uspjela nam je prenijeti svoj doživljaj ove daleke zemlje. Svakako, nešto je imao i za reći njezin otac, poznati chef i pilot Mario Mandarić. Kako je putovati s malim djetetom te što ga je posebno osvojilo ispričao je našoj Jeleni Prpoš za IN magazin.

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