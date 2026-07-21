U teškoj prometnoj nesreći poginula je 18-godišnja zvijezda akcijskih filmova

Filmski svijet zavijen je u crno nakon vijesti da je u prometnoj nesreći život izgubila mlada glumica Kaylee Hottle, koju su milijuni gledatelja upoznali kao Jiju u uspješnoj franšizi o Godzilli i Kongu.
Smrt mlade američke glumice Kaylee Hottle, koja je publiku osvojila ulogom Jije u filmovima "Godzilla protiv Konga" i "Godzilla x Kong: Novo carstvo", potresla je brojne obožavatelje diljem svijeta. Imala je samo 18 godina.3 vijesti o kojima se priča Izgleda nestvarno Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina ''jednostavno - muško'' Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri'' tuga nezamisliva Preminula 23-godišnja kći srpske reality-zvijezde, shrvana majka oprostila se potresnim riječima
Tužnu vijest potvrdio je njezin otac Joshua Hottle, koji je za američke medije otkrio da je Kaylee poginula u prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak ujutro u saveznoj državi Maryland. Kasnije se oglasio i na Facebooku, gdje je na američkom znakovnom jeziku podijelio emotivnu poruku.
Kaylee Hottle - 8 Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia
"Idem na let na koji nikada ne bih želio ići", napisao je uz video u kojem je objasnio da putuje iz Teksasa u Maryland kako bi preuzeo tijelo svoje kćeri.
Za TMZ je izjavio kako je vijest o nesreći primio rano ujutro 21. srpnja te da su mu liječnici rekli da je Kaylee preminula na putu prema bolnici.
Kaylee Hottle - 5 Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia
Kaylee je, kao i njezini roditelji, bila gluha, a prema pisanju Houston Chroniclea, gluhoća je prisutna već četiri generacije u obitelji njezina oca. Povodom njezine smrti oglasila se i Teksaška škola za gluhe, koju je pohađala.
"S dubokom tugom dijelimo potresnu vijest da je jedna od naših maturantica, Kaylee Hottle, jučer tragično preminula u prometnoj nesreći u Fredericku, u Marylandu. Naša su srca uz Kayleeinu obitelj, prijatelje, kolege iz razreda i sve koji su je poznavali i voljeli u ovom nevjerojatno teškom trenutku", poručili su iz škole.
Kaylee Hottle - 1 Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia
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U objavi su također zamolili javnost da poštuje privatnost obitelji te da se ne nagađa o okolnostima nesreće.
Kaylee je svoj glumački put započela 2017. godine pojavivši se u reklami za aplikaciju Convo, namijenjenu gluhim i nagluhim osobama. Upravo ju je ta reklama dovela do audicije za filmsku franšizu o Kongu, gdje je dobila ulogu djevojčice Jije, siročeta koje s Kongom komunicira američkim znakovnim jezikom.
Kaylee Hottle - 7 Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia
Kaylee Hottle - 6 Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia
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U filmu "Godzilla protiv Konga" glumila je uz Alexandera Skarsgårda, Millie Bobby Brown, Rebeccu Hall i Briana Tyreeja Henryja, a svoju je ulogu ponovila i u nastavku "Godzilla x Kong: Novo carstvo" iz 2024. godine.
Osim filmskih uspješnica, pojavila se i u jednoj epizodi serije "Magnum P.I.", a za svoju izvedbu u filmu "Godzilla x Kong: Novo carstvo" bila je nominirana za Saturn Award u kategoriji najbolje izvedbe mladog glumca.
Kaylee Hottle - 4 Foto: Warner Bros / Everett / Profimedia
Kaylee Hottle - 2 Foto: Warner Bros / Everett / Profimedia
Iako je novi nastavak franšize najavljen za ožujak 2027. godine, prema dostupnim informacijama Kaylee nije bila dio tog projekta. Njezina prerana smrt prekinula je karijeru koja je tek bila u usponu te iza sebe ostavila veliku prazninu među obitelji, kolegama i obožavateljima.
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