U teškoj prometnoj nesreći poginula je 18-godišnja zvijezda akcijskih filmova

Filmski svijet zavijen je u crno nakon vijesti da je u prometnoj nesreći život izgubila mlada glumica Kaylee Hottle, koju su milijuni gledatelja upoznali kao Jiju u uspješnoj franšizi o Godzilli i Kongu.

Smrt mlade američke glumice Kaylee Hottle, koja je publiku osvojila ulogom Jije u filmovima "Godzilla protiv Konga" i "Godzilla x Kong: Novo carstvo", potresla je brojne obožavatelje diljem svijeta. Imala je samo 18 godina.

Tužnu vijest potvrdio je njezin otac Joshua Hottle, koji je za američke medije otkrio da je Kaylee poginula u prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak ujutro u saveznoj državi Maryland. Kasnije se oglasio i na Facebooku, gdje je na američkom znakovnom jeziku podijelio emotivnu poruku.

Kaylee Hottle - 8 Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

"Idem na let na koji nikada ne bih želio ići", napisao je uz video u kojem je objasnio da putuje iz Teksasa u Maryland kako bi preuzeo tijelo svoje kćeri.

Za TMZ je izjavio kako je vijest o nesreći primio rano ujutro 21. srpnja te da su mu liječnici rekli da je Kaylee preminula na putu prema bolnici.

Kaylee Hottle - 5 Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Kaylee je, kao i njezini roditelji, bila gluha, a prema pisanju Houston Chroniclea, gluhoća je prisutna već četiri generacije u obitelji njezina oca. Povodom njezine smrti oglasila se i Teksaška škola za gluhe, koju je pohađala.

"S dubokom tugom dijelimo potresnu vijest da je jedna od naših maturantica, Kaylee Hottle, jučer tragično preminula u prometnoj nesreći u Fredericku, u Marylandu. Naša su srca uz Kayleeinu obitelj, prijatelje, kolege iz razreda i sve koji su je poznavali i voljeli u ovom nevjerojatno teškom trenutku", poručili su iz škole.

Kaylee Hottle - 1 Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

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U objavi su također zamolili javnost da poštuje privatnost obitelji te da se ne nagađa o okolnostima nesreće.

Kaylee je svoj glumački put započela 2017. godine pojavivši se u reklami za aplikaciju Convo, namijenjenu gluhim i nagluhim osobama. Upravo ju je ta reklama dovela do audicije za filmsku franšizu o Kongu, gdje je dobila ulogu djevojčice Jije, siročeta koje s Kongom komunicira američkim znakovnim jezikom.

Kaylee Hottle - 7 Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Kaylee Hottle - 6 Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

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U filmu "Godzilla protiv Konga" glumila je uz Alexandera Skarsgårda, Millie Bobby Brown, Rebeccu Hall i Briana Tyreeja Henryja, a svoju je ulogu ponovila i u nastavku "Godzilla x Kong: Novo carstvo" iz 2024. godine.

Osim filmskih uspješnica, pojavila se i u jednoj epizodi serije "Magnum P.I.", a za svoju izvedbu u filmu "Godzilla x Kong: Novo carstvo" bila je nominirana za Saturn Award u kategoriji najbolje izvedbe mladog glumca.

Kaylee Hottle - 4 Foto: Warner Bros / Everett / Profimedia

Kaylee Hottle - 2 Foto: Warner Bros / Everett / Profimedia

Iako je novi nastavak franšize najavljen za ožujak 2027. godine, prema dostupnim informacijama Kaylee nije bila dio tog projekta. Njezina prerana smrt prekinula je karijeru koja je tek bila u usponu te iza sebe ostavila veliku prazninu među obitelji, kolegama i obožavateljima.

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