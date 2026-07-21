Tony Cetinski za IN magazin ekskluzivno otkrio novost: ''Kad sam je čuo bila je knedla u grlu''

Tony Cetinski protekog je vikenda oduševio koncertom na jednoj od najljepših jadranskih pozornica - Vidikovcu Gospe od Loreta u Primoštenu. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem ekskluzivno je otkrio da je s Markom Kutlićem snimio duet u čast prijatelju Toši Proeskom. Priznao je i da ga je iskrenost mnogo puta koštala tijekom karijere.

Vrhunskim koncertom u jedinstvenom ambijentu Vidikovca Gospe od Loreta u Primoštenu Tony Cetinski još je jednom pokazao zašto već 37 godina pripada samom vrhu regionalne glazbene scene.

''Nekad mi je nevjerojatna ta brojka da smo već u 37. godini i da sad i djeca, a pomalo i unuci moje publike dolaze na red i da se to prenosi s koljena na koljeno. Stvarno velika stvar, mislim da je to veća stvar od bilo koje zarade.'', govori Tony.

Tony Cetinski - 4 Foto: In Magazin

Jedan od naših najboljih vokala nam je ekskluzivno otkrio da je u čast prijatelju Toši Proeskom snimio duet s Markom Kutlićem. Pjesma će se poklopiti s dvadesetom godišnjicom tragične pogibije makedonskog slavuja, koja se obilježava sljedeće godine.

''Pjesma se zove 'Fališ' i kad sam je čuo bila je knedla u grlu. Miroslav Rus nije mogao promašit, on je jako dobro poznavao Tošu, kao i ja. Ja sam se trudio to interpretirati najbolje što znam i onda sam došao do ideje, pošto ne bih želio biti sebičan i ja biti taj jedini koji kaže da mi fali Toše nego znam da fali i mlađima od mene i mnogim mojim kolegama. A Marko Kutlić je, to sam kasnije doznao, zahvaljujući Toši i krenuo u sve to.'', govori Cetinski.

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Ponovno preseljenje u rodnu Istru prije devet godina, Tony smatra jednom od najboljih životnih odluka, za koju je zaslužna njegova supruga Dubravka.

''Mislim teško je bilo nekoga nagovoriti nakon 20 i nešto godina sam bio u Zagrebu i sad nekome reći 'ej dosta mi je Zagreba, ajmo malo se sad vratit kući, da li se ti slažeš s tim?', a ona mlađa od mene 15 godina. Nisam očekivao, iskren ću biti. Ona je to i potaknula, ali i podržala i to je velika stvar. I stvarno smo se preporodili. Ne kažem da je Zagreb loš, ali trebao mi je taj mir i usporeniji tempo.'', priznaje.

Tony Cetinski - 1 Foto: In Magazin

Kako se jedna Slavonka snašla s istarskom kuhinjom?

''Odlično. Malo smo imali nekih malih korekcija u početku jer Slavonija i Italija nemaju puno dodirnih točaka, ali imaju, tako da je sad specijalizirala tu kuhinju. Sad sama te traži recepte i stvarno radi odlično, ima talent za to, a to je na njezinu mamu.''

A popularni pjevač se ostvario i u ulozi djeda. Unučica Elena koja živi u Njemačkoj će sljedeći mjesec proslaviti peti rođendan.

''Još malo i puni pet godina već tako da, eto, i kao nono već gazim lagano, ali sigurno u te godine.''

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Hoće li uspjeti doći ovo ljeto?

''Ovo ljeto mislim da neće uspjeti doći iz Berlina, ali će sljedeće sigurno.''

Iako je krajem svibnja napunio 57, nono Tony pršti od energije.

''Dosta mlađi se osjećam, valjda zato što su takvi ljudi i ekipa oko mene, koji mi ne daju da starim previše brzo i osjećam se odlično i nastavit ćemo koliko god to ide. Ja se zahvaljujem publici koja to prati i svaki put na koncertu kažem 'hvala vam što pratite ovoga didu, ovoga nonića i dalje.''

Tony Cetinski - 5 Foto: In Magazin

Osim po neprolaznim hitovima, Tony je prepoznatljiv i po svojoj iskrenosti koja ga je, kako kaže, mnogo puta koštala. Ipak, ne kaje se, jer njegova publika ga je prihvatila upravo takvog.

''Ja bih sve pustio kako je bilo jer me to formiralo kakav god da jesam. Ja sam čovjek, grešan sam, mogu pogriješiti, ja to kažem kad pogriješim i nadam se da neću tu grešku ponoviti, takav sam čovjek. Ali s druge strane možda bih jedino da se desi, ne daj Bože, još koja pandemija, možda bih više pecao, a manje bio na društvenim mrežama.''

A ovaj veliki zaljubljenik u ribolov će nas u studenom s hrvatskom reprezentacijom predstavljati i na 6. Svjetskom prvenstvu u Japanu. Sretno, Tony!

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