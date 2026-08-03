Splitska glumica vratila se na mjesto koje za nju i supruga čuva posebnu uspomenu: ''Je, istina...''

Uvala Maslinica na Šolti postala je kulisa modne priče Ivice Skoke. Jedan od naših najpoznatijih dizajnera ondje je predstavio svoju novu kolekciju, inspiriranu Sicilijom. U publici ga je podržala i njegova dugogodišnja muza te prijateljica Ana Gruica Uglešić. S našim Hrvojem Krolom razgovarali su o modi, prijateljstvu, uspomenama te velikih 30 godina karijere.

U čarobnom ambijentu dvorca na Šolti, Ivica Skoko još je jednom spojio modu, spektakl i mediteransku priču. Mjesto, kaže, nije moglo biti ljepše za reviju kojom je publici predstavio kolekciju koja već nosi i međunarodni pečat.

''Inspiracija mi je bila Sicilija i te žene koje su tako bile sređene, patile i čekale svoje muževe da dođu i da se vrate s mora. A ti znaš da ja uvijek napravim spektakl, da uvijek mora biti predstava i da mora biti drama. Jer ja volim kroz svoj rad i kroz svoj performans i svoje revije pokazati jednu malu predstavu i priču''.

In Magazin: Ivica Skoko Foto: In Magazin

Među onima koji Skokin rukopis najbolje poznaju je i glumica Ana Gruica Uglešić. Njihov odnos počeo je na modnoj pisti, a s vremenom prerastao u veliko prijateljstvo.

''Evo od moje 17. godine, prve revije u životu, pa i haljinu za predstavljanje na Miss International u Japanu, poslije izbora za Miss Hrvatske mi je šivao Ivica. On je tada imao 19 godina, ja 17 i od tada smo stvarno nerazdvojni prijatelji. Bili smo zapravo djeca i bili smo na početku karijere i ja i on i nekako smo se probijali zajedno kroz zagrebačke priče tadašnje mode. Ja sam postala njegova muza tih godina, pa sigurno šest, sedam godina sam nosila sve njegove modne revije, jela kod njega kući, mama njegova je kuhala za nas. Evo, ovom prilikom pozdrav mami Mariji'', priča nam Ana.

In Magazin: Modna revija Ivice Skoke - 1 Foto: In Magazin

Ana u njegovu radu danas vidi ono što svaki dizajner priželjkuje, prepoznatljiv potpis. Kreacije koje nose Skokino ime, kaže, nisu samo haljine, nego komadi koji imaju karakter, stav i scensku snagu.

''Pratim njegov rad. Godinama sam nosila njegove revije, a kasnije mi je ušio jednu vjenčanicu i uživam u svakoj njegovoj kreaciji kao da je moja vlastita. A posebno zato što je Ivica s godinama iznimno narastao kao kreator i svaka njegova kolekcija je sve bolja i bolja''.

In Magazin: Modna revija Ivice Skoke - 3 Foto: In Magazin

A vrhunac jednoga velikog puta tek slijedi. Iduće godine Ivica će obilježiti veliku obljetnicu, a umjesto mirnog slavlja, najavljuje ono što mu i najbolje pristaje.

''Iduće godine slavim 30 godina karijere i nadam se da ću tražiti prijevremenu mirovinu. Sprema se veliki spektakl, sprema se jako puno ljudi, jako puno suradnika. Sažet ću sve ono 30 godina što sam radio. Od svih svojih egzibicija do svih javnih osoba, svih zvijezda, svih prijateljica, prijatelja i izvođača koje sam radio. Tako da stvarno bit će jedan veliki, veliki modni spektakl''.

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Za Anu je ova šoltanska večer imala i posebno osobnu notu. Ovaj dvorac nije joj samo lijepa kulisa, nego mjesto koje čuva jednu od najvažnijih uspomena njezina i Boranova života.

In Magazin: Modna revija Ivice Skoke - 4 Foto: In Magazin

''Je istina, ovdje smo ja i Boran izmijenili zavjete prve pred matičarom, a ne samo to nego i večerašnji organizator je naš kum i naš prijatelj Deniz Pavlović, tako da večeras je jako puno emocija, prijateljstva i podrške isprepleteno''.

Iza snažnog nastupa i prepoznatljive energije, kaže, stoji i osjetljivost koju ne pokazuje uvijek na prvu. No ovih dana Ana nema mnogo vremena za odmor, uz glumu i javni život, potpuno je posvećena novom poslovnom projektu.

In Magazin: Modna revija Ivice Skoke - 5 Foto: In Magazin

''Ja mislim da iza svih ljudi koji su dosta snažni i izgledaju dosta tvrdo, ajmo to tako reći, zapravo stoji veliko srce. I smatram da moji prijatelji i ljudi oko mene znaju zapravo da sam baš mekanog srca, ovo je samo oklop. Moram priznat da sam stalno u trlišu, po cijele dane radim, čistim, aktivna sam na terenu. Neki dan je naš nadzor rekao da sam atipični investitor, evo sve je jasno''.

In Magazin: Modna revija Ivice Skoke - 6 Foto: In Magazin

A veliko srce ne čuva samo za najbliže. Ana se posljednjih godina snažno posvetila humanitarnom radu, uvjerena da oni koji mogu pomoći imaju odgovornost vratiti barem dio dobra onima kojima je najpotrebnije.

In Magazin: Modna revija Ivice Skoke - 2 Foto: In Magazin

''Evo baš ti hvala što si spomenuo tu temu, to mi je užasno važno. Zato što smatram da ljudi koji su nešto napravili u životu i koji imaju uvjetno rečeno lagodan život, dužni su nekako vratiti društvu onima kojima je najpotrebitije. To su najčešće samohrane majke, nažalost sa jako teškim, tužnim životnim pričama i sa bolesnom djecom. Njihove priče proživim jako emotivno i moram priznati da proživljavam s njima i kad prolazim papire. Nekako preko mene njihove priče dospiju do širokog broja ljudi, to je masa predivnih ljudi koji su odlučili donirati po 5, 10, 15 eura, to su iznimno mali iznosi, ali oni su ključni jer oni mijenjaju svijet''.

In Magazin: Modna revija Ivice Skoke - 7 Foto: In Magazin

I dok Ivica na Šolti najavljuje novu modnu eru i veliko slavlje 30 godina stvaranja, Ana pokazuje da se isti žar može nositi u haljini visoke mode, na gradilištu i u humanitarnim akcijama. Bila je to večer mode, prijateljstva i emocije, baš onakva kakvu stvaraju ljudi koji se svemu što rade predaju do kraja.

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