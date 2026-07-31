Humanitarni turnir u čast Olivera Dragojevića: ''Bio je savršen čovjek, primjer mladima''

Oliverov tjedan u Veloj Luci i ove je godine okupio brojna poznata lica, a posebno emotivno bilo je i na humanitarnoj nogometnoj utakmici. Mikrofon su kopačkama zamijenili brojni glazbenici, a tko je bio u najboljoj formi i kakav je Oliver bio na terenu, doznajte u sljedećim minutama.

More, pjesma i nogomet: tri su stvari bez kojih Oliver Dragojević nije mogao. Upravo zato, u njegovoj Veloj Luci na humanitarnom nogometnom turniru zaigrali su obitelj Dragojević, Prijatelji s baluna, Mladi glazbenici i veterani Hajduka VELA LUKA.



''Dragojevići su u pripremama već mjesec dana, tako da. Oni su prijetnja. Hajduk Vela Luka su svi igrali, pa su u formi oni, ali...'', izjavio je Ante Gelo.

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''Mi se uzdamo u naš duh i mislim da ćemo momčadski to iznijeti'', dodao je Matija Cvek.



No, ovdje se ne igra za bodove i trofeje, nego za lijepe uspomene..

''Mislim da to nije bitno, uglavnom tko će pobijediti. Kad je igra Oliver s nama, mi smo se uglavnom zafrkavali, igrali ono koliko možemo i to je to. Čisto za gušt. Jer svi volimo balun, odnosno nogomet, a igrali smo humanitarno tako da rezultat nikad nije bio toliko bitan'', priča nam Hari Rončević.

Biti dio ove priče znači pojaviti se bez obzira na sve. Pa makar i sjedili na klupi.



''A eto šta ću kad ima boljih od mene, šalim se ovaj... Nije, imam problem s koljenom, isto s nogometa, nažalost neću moći igrati, ali tu sam moralna podrška svojoj ekipi'', izjavio je Alen Nižetić.



Pobjedu je na kraju odnijela ekipa obitelji Dragojević. A da je Oliver bio itekako strastveni igrač s natjecateljskim duhom, dobro pamte njegovi prijatelji

''Nikako nije volio gubiti i uvijek je htio dobiti'', otkrio nam je Pero Panjković.



''A mi nismo znali igrati, a ne volimo gubiti. To je čudno, ne znamo zašto'', kaže Dražen Zečić.

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Nakon žestoke borbe na terenu, svi su s nestrpljenjem čekali sudački zvižduk i početak legendarnog, 'trećeg poluvremena'.



Prolaze godine, ali sjećanja ne blijede. Svaki kutak ovog mjesta i dalje čuva neku njegovu pošalicu koja i danas izmami osmijeh na lice.

''Tisuće anegdota. Ali dobra bi bila ova kad smo ovdje ispred kuće njegove. Onda bi, on bi kad bi ljeto bilo, onda bi on obrastao sve, ne bi se brijao i to. Onda bi ljudi išli ovuda okolo, pa bi govorili 'di je kuća Olivera Dragojevića, di je kuća'. Onda bi on izašao i onda bi pitali njega 'ma šjor, je li vi znate možda gdje je kuća' i onda bi on rekao 'nisam ja vam odavde' i otiša bi ća'', otkrio nam je Pero Panjković.



Ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi, ali još dublji u srcima onih koji su u njemu vidjeli životni uzor.



''To je teško riječima opisati. Oliver je bia jedan jednostavan, skroman lik, stvarno. Napunio bi prostoriju čim bi uša svojom energijom i jednostavno je znao prepoznati negativnu energiju, nije imao dlake na jeziku, bez obzira što je bio savršen glazbenik, bio je savršen čovjek za mene, tako da mladi trebaju slijediti njegov primjera ponašanja'', zaključio je Alen Nižetić.

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Vela Luka još je jednom pokazala koliko voli svog kapetana. Uz pjesmu, igru i puno ljubavi, uspomena na Morskog vuka živjet će zauvijek.

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