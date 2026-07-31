Što to Dražen Zečić radi u nogometnom dresu? Razlog je bio doista poseban

Nakon spektakularne večeri i osmog po redu koncerta ''Trag u beskraju'', koji je u srijedu na pontonu ispred velolučke rive okupio neke od najvećih domaćih glazbenih zvijezda i više od 25.000 ljudi u čast Olivera Dragojevića, Vela Luka nije izgubila snagu emocije.

Peti dan jedne od najvećih domaćih i regionalnih manifestacija donio je čak dva emotivna događanja – humanitarnu nogometnu utakmicu koja je okupila Oliverove prijatelje, glazbenike, članove obitelji i veterane NK Hajduk Vela Luka te koncert Oliverovih ''Prijatelja s baluna'' - Dražena Zečića, Alena Nižetića, Harija Rončevića i Peru Panjkovića - u čarobnom ambijentu Pijace ispred crkve sv. Josipa.

Na igralištu ''Moćni laz'' nije se igrala samo utakmica. Igralo se za uspomenu na Olivera, za prijateljstvo i za pomoć onima kojima je potrebna. Naime, sav prihod od prodaje posebno osmišljenih dresova namijenjen je mlađim kategorijama NK Hajduk Vela Luka za kupnju sportske opreme i financiranje gostovanja.

Manifestacija ''Trag u beskraju'' - 4 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Manifestacija ''Trag u beskraju'' - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Manifestacija ''Trag u beskraju'' - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix

A kada je pala noć, pjesma je ponovno preuzela glavnu riječ. Na koncertu ''Oliverovi prijatelji'' nastupili su njegovi prijatelji i glazbenici koji su s njim dijelili pozornice, godine i životne trenutke - Dražen Zečić, Alen Nižetić, Hari Rončević i Pero Panjković te klapa Ošjak. Nisu to bile samo izvedbe Oliverovih najvećih hitova - bile su to osobne posvete, uspomene pretočene u glazbu i zahvalnost čovjeku koji je obilježio njihove živote, ali i generacije onih koji ga nikada neće zaboraviti.

Glazbeno iznenađenje večeri bila je Anđela Kolar, najpoznatija po velikom hitu ''Ima li nade za nas'', koji je snimila s Draženom Zečićem. Svojim nastupom dodatno je oduševila odlično raspoloženu publiku u rasprodanom gledalištu.

Manifestacija ''Trag u beskraju'' - 5 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Manifestacija ''Trag u beskraju'' - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix

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Šestodnevnu manifestaciju ''Trag u beskraju'', čiju produkciju u partnerstvu s Hrvatskom radiotelevizijom, kao i vizualni identitet i promociju, šestu godinu zaredom potpisuje vodeća domaća full-service marketinška agencija Real grupa, večeras zatvara koncert Nine Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra, također na Pijaci, s početkom u 21.30 sati.

Manifestacija ''Trag u beskraju'' - 3 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Nakon spektakularnog koncerta „Trag u beskraju“, humanitarna utakmica i koncert Oliverovih ''Prijatelja s baluna'' potvrdili su da Oliverov trag nije ostao samo u pjesmama. On živi u ljudima, u prijateljstvu i u Veloj Luci, koja ga iz godine u godinu čuva s jednakom ljubavlju.

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