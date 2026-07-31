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Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavi 25 godina, a ovaj detalj o njima mnogi ne znaju!

Piše Sofija Preljvukić/J.C., Danas @ 20:54 Celebrity komentari
Klapa Sveti Juraj HRM Klapa Sveti Juraj HRM Foto: Dnevnik Nove TV

Nema važnije fešte, obljetnice ili državnog događaja na kojem nisu nastupili, a nisu im nepoznate ni svjetske pozornice. Mnogima omiljena klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice ove godine slavi svoj 25. rođendan.

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