Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavi 25 godina, a ovaj detalj o njima mnogi ne znaju!

Nema važnije fešte, obljetnice ili državnog događaja na kojem nisu nastupili, a nisu im nepoznate ni svjetske pozornice. Mnogima omiljena klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice ove godine slavi svoj 25. rođendan.

U Kaštel Starom obilježava se 25 godina djelovanja klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

Za Dnevnik Nove TV voditelj klape Marko Bralić otkrio je što im se od pjesama i nastupa najviše urezalo u srce.

''Riječ je o srebrnom jubileju zlatnog sjaja, kako smo nazvali proslavu ove velike obljetnice. Nastupali smo na svim meridijanima i paralelama, diljem Hrvatske i svijeta. Toliko je bilo posebnih trenutaka da ih je teško izdvojiti. Svakako bih istaknuo ulazak Hrvatske u Europsku uniju, kada smo ispred Europskog parlamenta u Strasbourgu izveli himnu “Odu radosti”. Posebno pamtimo i nastup na Trgu svetog Petra u Rimu, gdje smo na općoj audijenciji izveli “Zdravo Djevo, Kraljice Hrvata”. Tada nas je pozdravio pokojni papa Franjo i osobno upoznao sve članove klape. Tu su i susret s Maradonom, klapski spektakli na Poljudu, dočeci hrvatske nogometne reprezentacije te brojni koncerti diljem zemlje i svijeta. Sve su to uspomene koje nas čine ponosnima i sretnima.''

Klapa Sveti Juraj HRM Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon svih tih mjesta na kojima su nastupali, zašto su upravo u Kaštel Starom odlučili proslaviti ovu veliku obljetnicu?

''Zato što je upravo ovdje, ispred crkve Gospe od Ružarija u Kaštel Starom, sve počelo. Ovdje se okupila prva postava klape i održavale su se prve probe. Svi članovi tada su bili i članovi župnog zbora te pučki pjevači. Naš prvi veliki zadatak bio je odlazak u Lourdes, gdje smo na međunarodnom susretu vojnih hodočasnika predstavljali Hrvatsku vojsku, hrvatski narod i našu glazbenu baštinu. Od tada pa do danas pjesma traje. Imamo čast, privilegij i radost u odorama pobjedničke Hrvatske vojske raditi ono što najbolje znamo i najviše volimo.''

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Mnogi možda ne znaju da su, osim što ste članovi klape Hrvatske ratne mornarice, ujedno i aktivni pripadnici Hrvatske vojske.

''Tako je. Svi članovi klape djelatne su vojne osobe, odnosno dočasnici Hrvatske vojske. Prije svega moraju biti hrvatski vojnici, a svi kandidati koji žele postati članovi klape prolaze i glazbenu audiciju.''

Mi im želimo još puno godišnjica, a djelić atmosfere pogledajte u prilogu.

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