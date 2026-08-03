Meri Banovac bez zadrške progovorila o muškarcima koji nestanu: ''Imaju bolju opciju''

Na Instagramu Meri Banovac često bez zadrške dijeli svoje mišljenje, a tako je bilo i ovoga puta. Tijekom odgovaranja na pitanja pratitelja osvrnula se na sve češći ljubavni scenarij – muškarce koji se nakon početnog interesa iznenada prestanu javljati.

Meri Banovac, koju je javnost godinama poznavala pod prezimenom Goldašić, još je jednom pokazala da nema problem reći ono što misli. Tijekom druženja s pratiteljima na Instagramu odgovarala je na razna pitanja, a jedno o ljubavnim odnosima privuklo je posebnu pozornost.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Jedna ju je pratiteljica upitala zašto se događa da muškarci u početku pokazuju velik interes, a zatim se bez objašnjenja prestanu javljati.

Meri je odgovorila bez okolišanja. Smatra da je moguće kako su dobili ono što su željeli ili su u međuvremenu pronašli nekoga tko im se učinio boljim izborom.

Meri Banovac Foto: Screenshot

Svoju poruku dodatno je začinila fotografijom automobila prekrivenog ptičjim izmetom te u svom prepoznatljivom stilu poručila da treba nastaviti dalje kako ne bi završili ''kao taj auto''. Cijelu je priču zaključila rečenicom koja je mnogima zapela za oko: ''Sve što te zaobišlo, dobro da te zaobišlo.''

Meri Goldašić - 4 Foto: Instagram

Meri Goldašić - 2 Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Podsjetimo, Meri je prošle godine potvrdila da se razvodi od supruga Jurice, istaknuvši kako je riječ o odluci do koje su došli nakon dugog promišljanja i brojnih razgovora. Bili su jedan od najpoznatijih domaćih parova na društvenim mrežama, a zajedno imaju sina Rija, dok Meri iz prvog braka ima i sina Aleksandra.

Galerija 16 16 16 16 16

Nakon razvoda nastavila je graditi svoj poslovni i privatni život, a nedavno je ponovno uzela djevojačko prezime Banovac, čime je simbolično obilježila početak novog životnog poglavlja.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Otkriveni novi detalji o navodnom vjenčanju Ronalda i Georgine, sve bi se trebalo dogoditi uskoro

1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Celebrity Jedna od najljepših hrvatskih misica rijetko daje intervjue, a baš za naš portal napravila je iznimku: ''Premalo cijenimo obične stvari''