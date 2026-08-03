Otkriveni novi detalji o navodnom vjenčanju Ronalda i Georgine, sve bi se trebalo dogoditi uskoro

Čini se da bi jedna od najpoznatijih ljubavnih priča sportskog svijeta uskoro mogla dobiti sretan nastavak. Strani mediji pišu da će Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez već ovog vikenda stati pred oltar.

Fotografije s odmora, dijamantni prsteni i sve češća nagađanja o vjenčanju posljednjih su dana punili naslovnice. Sada je, prema pisanju stranih medija, procurila i lokacija na kojoj bi Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez trebali izgovoriti sudbonosno ''da''

Georgina Rodríguez Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Više o fotografijama koje su potaknule nova nagađanja o vjenčanju pročitajte OVDJE.

Navodno će se vjenčati sljedećeg vikenda na portugalskom otoku Madeiri, gdje je slavni nogometaš rođen i odrastao, piše The Sun.

Prema dostupnim informacijama, ceremonija bi se trebala održati u katedrali u Funchalu, glavnom gradu Madeire, dok bi se svadbeno slavlje nakon toga nastavilo u luksuznom hotelu ''Savoy Palace'' s pet zvjezdica.

Georgina Rodríguez - 2 Foto: Instagram

Ranije se nagađalo da će par sudbonosno '''da'' izgovoriti na imanju Quinta da Regaleira u Sintri, no ta su se nagađanja pokazala upitnima jer je lokacija proteklog vikenda normalno radila i bila otvorena za posjetitelje.

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Izvor blizak hotelu tvrdi kako su gosti unaprijed obaviješteni da će tijekom petka i subote dva kata hotela te dio barskih prostora biti zatvoreni zbog privatnog događanja, što je dodatno potaknulo glasine o velikom vjenčanju.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram

Madeira za Ronalda nije slučajan odabir. Upravo je u Funchalu napravio prve nogometne korake, a danas ondje ima brončani kip, muzej i hotel koji nose njegovo ime. Iako je danas jedan od najbogatijih sportaša svijeta, često ističe koliko mu znači rodni kraj u kojem je odrastao u skromnim uvjetima prije nego što je s 11 godina otišao u lisabonski Sporting.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Posljednjih dana Georgina je na društvenim mrežama dodatno rasplamsala nagađanja objavama iz Portugala. Pozirala je na plaži, a pratitelji nisu mogli ne primijetiti golemi dijamantni prsten na njezinoj ruci. Podijelila je i zajedničku fotografiju s Ronaldom te njegovim sinom Cristianom Juniorom, kao i selfie na kojem je prsten ponovno bio u prvom planu.

Georgina Rodríguez - 1 Foto: Instagram

Par je prije navodnog vjenčanja uživao u opuštanju uz more, a Georgina je jednu od objava opisala japanskim izrazom ''Shinrin-yoku'', koji označava opuštanje i boravak u prirodi.

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Ronaldo je Georginu zaprosio u kolovozu prošle godine nakon osam godina veze, a ona je tada sretnu vijest podijelila na Instagramu uz kratku poruku: ''Da, pristajem.''

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Nogometaš je kasnije otkrio da ju je zaprosio usred noći, oko jedan sat iza ponoći, te priznao da taj trenutak nije bio unaprijed isplaniran. Ispričao je i kako su njihova djeca neočekivano ušla u prostoriju upravo dok je Georgini pružao prsten.

Par zajedno ima dvije kćeri, Alanu i Bellu, a roditelji su i blizanaca Eve Marije i Matea, koje su dobili uz pomoć surogat-majke. Bella je pri rođenju imala brata blizanca Ángela, koji je preminuo nedugo nakon poroda. Ronaldo ima i sina Cristiana Juniora.

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Georgina i Cristiano upoznali su se 2016. godine dok je ona radila kao prodajna savjetnica u Gucci trgovini u Madridu. Od 2022. zajedno žive u Saudijskoj Arabiji, gdje Ronaldo nastupa za Al-Nassr.

Hoteli Cristiana Ronalda - 11 Foto: Profimedia

Dok se čeka potvrda vjenčanja, par je nedavno ponovno privukao pažnju fotografijama s luksuzne jahte. Pogledajte ih OVDJE.

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