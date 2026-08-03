Zgodna supruga slavnog pjevača pokazala zanosnu figuru u ružičastom bikiniju

Nova objava Hailey Bieber u samo je nekoliko sati prikupila brojne reakcije. Manekenka je podijelila fotografije s odmora, među kojima su se posebno istaknuli kadrovi u ružičastom bikiniju.

Hailey Bieber, manekenka, poduzetnica i supruga Justina Biebera, na Instagramu je podijelila novu galeriju fotografija s ljetnog odmora. Na njima je pozirala u upečatljivom ružičastom bikiniju, uživala u kupanju u kristalno čistom moru te pokazala djelić opuštene ljetne atmosfere.

Hailey Bieber - 3 Foto: Instagram

Njezinu objavu pogledajte OVDJE.

U galeriji fotografija pokazala je i djelić svoje gastronomske svakodnevice. Uz prizore mora objavila je sladoled preliven ''Nutellom'' i sicilijanski cannoli s pistacijama, a objavu je kratko opisala riječima: ''Različite nijanse plave i puno Nutelle.''

Hailey Bieber Foto: Instagram

Dok Hailey uživa na obali, Justin Bieber na društvenim je mrežama podijelio fotografije iz Kanade, gdje vrijeme provodi na svom luksuznom imanju uz jezero Puslinch u Ontariju. Na objavljenim fotografijama vidi se kako se vozi čamcem, igra stolni tenis i puši velike cigare, koje su posljednjih mjeseci postale njegov zaštitni znak.

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Par je dio ljeta proveo i zajedno. Zaigrali su golf, a Hailey je upravljala vozilom za golf, dok su opuštene trenutke zabilježili i kamerom.

Hailey Bieber - 3 Foto: Instagram

Hailey Bieber - 2 Foto: Instagram

Hailey i Justin uskoro će proslaviti osmu godišnjicu braka, koju obilježavaju 13. rujna. Prije toga čeka ih još jedan važan datum – njihov sin Jack Blues 22. kolovoza slavi drugi rođendan.

Hailey je ranije otkrila da bi jednog dana voljela proširiti obitelj.

Hailey Bieber Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

''Znam da želim više od jednog djeteta. Oduvijek sam zamišljala da ću biti mama, ali danas još više poštujem svaku odluku ljudi o tome žele li imati djecu ili ne'', rekla je prošle godine u podcastu ''In Your Dreams''.

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Osim obiteljskog života, Hailey je vrlo uspješna i na poslovnom planu. Njezin brend ''Rhode++ prošle je godine prodan kompaniji ''e.l.f. Cosmetics'' u poslu vrijednom milijardu dolara, a ona je ostala na pozicijama glavne kreativne direktorice i voditeljice razvoja novih proizvoda.

Hailey Bieber Foto: Instagram

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Njezina prethodna objava u kupaćem kostimu također je izazvala brojne reakcije, a možete je pogledati OVDJE.

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