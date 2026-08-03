Severina šokirala izazovnim pozama na društvenim mrežama, reakcije su podijeljene: ''Upaljen crveni meteoalarm''

Dok odbrojava dane do izlaska novog singla, Severina je na Instagramu objavila fotografije koje su odmah privukle pozornost. Jedni su oduševljeni njezinim odvažnim izdanjem, dok drugi smatraju da je ovoga puta ipak otišla predaleko.

Severina je ponovno pronašla način da se o njezinoj objavi priča na društvenim mrežama. Uoči izlaska novog singla ''Pozovi me ti (Anksiozna)'', koji stiže u četvrtak, na Instagramu je podijelila fotografije na kojima pozira u crnom donjem rublju i bundi, a objavu je dodatno začinila stihovima iz nove pjesme.

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''Pozovi me ti, ti u krevet vaš, kad je ušuškaš... Pozovi me da, da je naučim šta sve dopuštaš...'', napisala je uz fotografije, dajući obožavateljima prvi uvid u novi projekt.

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Objava je, očekivano, izazvala brojne reakcije. Dio pratitelja pohvalio je njezinu hrabrost i umjetnički pristup, dok su drugi smatrali da je riječ o pretjerano provokativnoj objavi.

Severina - 16 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 15 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

U raspravu se uključila i Ella Dvornik, koja je stala u Severininu obranu.

''Ajme majko. Ljudi još uvijek misle da pjevači pjevaju pjesme o svom osobnom životu. To se zove umjetničko izražavanje... Da je ovo scena iz filma nitko ništa ne bi rekao'', napisala je u komentaru.

Severina - 9 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

Novi singl dio je Severinine glazbene trilogije u kojoj su još pjesme ''Nisam kriva ja (Bezosjećajna)'' i ''Savršena'', a samo dva dana nakon njegova izlaska pjevačica će održati veliki koncert u pulskoj Areni u sklopu turneje ''I Just Sing''.

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Više o Severininoj novoj pjesmi ''Nisam kriva ja (Bezosjećajna)'', kojom je otvorila svoju glazbenu trilogiju, pročitajte OVDJE.

Nakon izlaska pjesma je u samo jednom danu prikupila više od milijun pregleda, a više o tom uspjehu pročitajte OVDJE.

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