Sprijeda raskošni dekolte, straga još veći šok: Severina u haljini kakvu još ni na njoj nismo vidjeli!

Severina je predstavila novu pjesmu ''Nisam kriva ja'' ("Bezosjećajna"), kojom započinje glazbenu trilogiju i publici donosi jednu od svojih najintimnijih glazbenih priča posljednjih godina.

Severina je danas na svom kanalu na YouTubeu objavila spot za novu pjesmu ''Nisam kriva ja'' (''Bezosjećajna''), kojom započinje svojevrsno putovanje kroz tri različita emotivna stanja, odnosno otvara vrata u najavljenu glazbenu trilogiju.

Severina - 16 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 15 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Riječ je o jednoj od njezinih najintimnijih i najemotivnijih pjesama posljednjih godina, pjesmi koja progovara o emocionalnim ožiljcima, nemogućnosti prepuštanja ljubavi i trenutku kada čovjek više ne zna štiti li sebe ili bježi od vlastitih osjećaja. Severina donosi iskrenu ispovijest žene koja nije izgubila sposobnost voljeti zato što je to željela, nego zato što ju je život tome naučio.

''Kao što kaže pjesma… Nisam kriva ja – po svim pitanjima. Ovo je pop-rock emotivna pjesma. Mama (smijeh) mi je šivala haljinu za sud, no (nasreću) nemam više sudova, ali evo, neka vide (haljinu)'', poručila je Severina.

Severina - 14 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

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Posebno mjesto u cijeloj priči zauzima videospot, koji nadilazi klasičnu glazbenu produkciju i funkcionira kao samostalno umjetničko djelo. Režiju potpisuje Petar Pašić, autor koji je i ranije surađivao sa Severinom na njezinim zapaženim videospotovima, a ovoga puta donosi možda i svoje najodvažnije ostvarenje.

Severina - 13 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 7 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Pomaknut, neočekivan i vizualno izrazito snažan, spot briše granicu između filma i kazališta. Svaki kadar nosi simboliku, svaka scena otvara novo pitanje, a brojni statisti, svaki sa svojom precizno oblikovanom ulogom, sudjeluju u stvaranju gotovo nadrealnog svijeta koji savršeno prati emocionalni naboj pjesme. Rezultat je vizualna priča koja se ne gleda samo jednom, nego joj se vraća kako bi se otkrili novi detalji.

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Severina - 9 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 5 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Za pjesmu "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna"), glazbu potpisuje Bojan Vasić, tekst Danijel Pavlović, aranžman Ivan Popeskić, a Severinin vokal snimio je Branimir Mihaljević. Ovom pjesmom Severina još jednom potvrđuje koliko voli glazbi dati dublje značenje. Umjesto provjerenih obrazaca bira emociju. Umjesto sigurnog puta donosi umjetnički koncept. A umjesto pojedinačne pjesme publici predstavlja ''trilogiju'' – zaokruženu priču u kojoj se glazba, tekst i slika nadopunjuju i zajedno grade jedno od njezinih najambicioznijih izdanja posljednjih godina. A "Nisam kriva ja" ("Bezosjećajna") tek je prvi čin priče. U idućih nekoliko dana Severina će objaviti i preostale dvije pjesme – "Pozovi me ti" i "Svirajte mi 'Rađaj sinove''' – koje nose dodatne nazive "Anksiozna" i "Savršena". Tri pjesme, tri različita unutarnja stanja, tri žene u jednoj ženi. Bezosjećajna. Anksiozna. Savršena. Ili možda tek tri lica suvremene emocije koja zajedno čine jedinstvenu glazbenu cjelinu.

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