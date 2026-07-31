Zvijezda Kumova top-liniju i badić pokušala je sakriti ispod komada koji je hit svakog ljeta

Glumica Ecija Ojdanić na društvenim je mrežama podijelila djelić svoje ljetne svakodnevice, a fotografijama s mora pokazala je da uživa u suncu, kupanju, dobrom društvu i ukusnoj ribljoj gozbi.

Ljetni odmor Ecije Ojdanić u punom je jeku, a glumica je svoje pratitelje počastila novom serijom fotografija s mora koje odišu opuštenom atmosferom i mediteranskim ugođajem.

Na prvoj fotografiji pozirala je na brodu u mrežastoj bijeloj haljini preko kupaćeg kostima, uz široki šešir i pogled prema kristalno čistom moru. Uz objavu je u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu napisala: ''Dala sam se uhvatiti u Robijevu mrežu... ''

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Instagram

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U nastavku je pokazala i dio atmosfere s ručka, gdje pozira nasmijana za stolom prepunim svježe pripremljene ribe, a među fotografijama našao se i krupni kadar ribljeg specijaliteta koji je očito bio jedan od vrhunaca dana.

Ecija Ojdanić - 1 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Instagram

Objava je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili komplimente i poželjeli ugodan nastavak odmora. Mnogi su pohvalili njezin prirodan izgled, a nisu izostali ni šaljivi komentari na račun njezina ljetnog izdanja.

Ecija Ojdanić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Sudeći po fotografijama, Ecija uživa u svakom trenutku ljeta – uz more, sunce, dobru hranu i opušteno društvo, daleko od svakodnevnih obveza.

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Ecija je nedavno otkrila da je nakon iznimno naporne televizijske i kazališne sezone odlučila napraviti ono što godinama nije, više pročitajte OVDJE.

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