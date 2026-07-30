Mladi Splićanin prije deset godina nije ni sanjao da će od ovoga živjeti, danas mu je to posao iz snova

Jedan je od najpoznatijih domaćih fotografa i kreatora sadržaja, no iza objava koje svakodnevno viđamo krije se puno više od lijepih kadrova. U razgovoru za Showbuzz Pave Elez progovorio je o svom putu, izazovima, prijateljstvima i životu izvan društvenih mreža.

Pave Elez jedno je od najprepoznatljivijih imena domaće kreativne scene kada su u pitanju fotografija, videografija i stvaranje sadržaja za društvene mreže. Njegove radove prate deseci tisuća ljudi, surađuje s brojnim poznatim imenima i brendovima, no iza estetski dotjeranih objava krije se puno više od lijepih kadrova i viralnih videa.

Pave Elez - 6 Foto: Instagram

U razgovoru za Showbuzz otvoreno nam je ispričao kako je od hobija stvorio posao, zašto mu je upornost važnija od talenta, što mu je preseljenje iz Splita u Zagreb donijelo, ali i kako danas gleda na prijateljstva, uspjeh i život izvan društvenih mreža.

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Iako ga većina ljudi poznaje upravo kroz sadržaj koji svakodnevno objavljuje, Pave kaže da se njegov privatni život ne razlikuje pretjerano od slike koju javnost ima o njemu. Ipak, postoje dijelovi sebe koje svjesno zadržava daleko od kamera.

Pave Elez - 9 Foto: Instagram

''Pave Elez je zapravo dosta miran i povučen tip koji voli svoj mir, svojih '5 ljudi', svoj stan i jednostavnu rutinu u kojoj uživa. Rekao bih da se to ništa puno ne razlikuje od onoga kako sebe predstavljam i na van. Na društvenim mrežama naravno doziram koliko sebe i svog privatnog života izlažem, često ne prikazujem svoju 'ranjivu' stranu, ali u principu sve što vidite na mrežama, to zaista jesam ja!''

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Danas iza sebe ima gotovo desetljeće rada, no put nije počeo velikim planovima niti sigurnošću da će jednog dana živjeti od kamere. Prava promjena, priznaje, dogodila se tek kada je promijenio način na koji gleda na sebe i svoje mogućnosti.

Pave Elez - 10 Foto: Instagram

''Bio je to trenutak shifta u mojoj glavi, kada sam ja zapravo istisnki krenuo vjerovati u sebe i vjerovati u to da je od hobija moguće stvoriti posao. U ovom vremenskom periodu od skoro 10 godina koliko se bavim ovime, rekao bih da je to bilo nakon karantene (2020.) kada sam krenuo dosta emocionalno sazrijevati i postajao svjesniji kako ovo čudo zvan život funkcionira!''

U svijetu društvenih mreža često se čini da je najvažnije zadovoljiti publiku i pratiti trendove, no Pave kaže da se kod njega kriteriji nisu bitno promijenili. Prije svega želi biti zadovoljan vlastitim radom, iako priznaje da je prema sebi često stroži nego što bi trebao biti.

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''Uvijek, bez iznimke, mi je bitno da se prvenstveno svidi meni pa onda i drugima, ali bih lagao kad bih rekao da na profilu nema sadržaja koji mi nije najdraži. Tu je najviše stvar mojih visokih kriterija i očekivanja jer uvijek mislim da mogu bolje, ali godinama omekšavam, što je super napredak za mene haha.''

Pave Elez - 11 Foto: Instagram

Publika najčešće vidi gotovu fotografiju ili video, no iza svakog projekta kriju se sati dogovora, organizacije i komunikacije. Upravo taj dio posla, kroz smijeh priznaje, jednog bi dana najradije prepustio nekome drugome.

''Kao iz stopa – komunikaciju s klijentima! To je stvar koju bih odmah prepustio nekom drugom jer, kao što sami kažete, toliko je tih 'sitnih' stvari koji su dio procesa, a iznimno vremena uzimaju. Definitivno želim ostati fokusiran na kreativu, snimanje, edit, a ovaj drugi dio bih s vremenom rado prepustio nekom drugom.''

Pave Elez - 13 Foto: Instagram

Sve više mladih danas želi graditi karijeru upravo u svijetu stvaranja sadržaja, no Pave smatra da uspjeh ne ovisi o tome koliko je konkurencija velika, nego koliko je netko spreman ostati svoj.

''Konkurencija je definitivno veća nego prije, ali se ne treba gledati na takav način! Mislim da ako se promijeni perspektiva, današnje vrijeme može biti itekakva prednost! Ljudi su puno otvoreniji po tom pitanju jer to više nije 'nešto novo'. Samo treba biti svoj i autentičan i publika će to uvijek prepoznati.''

Kada danas pogleda svoje prve radove, kaže da ne vidi talent kao presudnu stvar. Sve što je ostvario, smatra, rezultat je rada, discipline i ustrajnosti.

''Općenito sve što sam u životu postizao, postizao sam uz veliki trud i rad. Bilo to školovanje gdje sam uvijek bio odlikaš, taekwondo koji sam trenirao 13 godina ili sada ovaj posao koji radim. Vjera u sebe je pola posla, ali treba uvijek zasukati rukave i raditi, jer u protivnom džabe ikakav talent! Sve se može naučiti!''

Pave Elez - 4 Foto: Instagram

Veliku promjenu u njegov život donijelo je i preseljenje iz Splita u Zagreb. Osim novih poslovnih prilika, ono ga je, kaže, natjeralo da odraste puno brže nego što je očekivao.

''Zagreb i samački život su mi najviše donijeli zrelost. Odjednom si odrasla osoba, obavljaš sve stvari apsolutno sam i o tome se malo priča haha. Nitko te dovoljno ne pripremi za taj korak. Tada najviše naučiš o sebi.''

Ipak, koliko god mu je Zagreb otvorio nova vrata, rodni grad i dalje zauzima posebno mjesto u njegovu životu.

''Moj Split mi zafali često. Prvenstveno moja obitelj i prijatelji, a onda i moje more, sunce i palme koji su dio mene. To koliku sriću meni Split izaziva teško je objasnit! Ali vjerujem da je tako svima s njihovim rodnim krajevima.''

Pave Elez - 12 Foto: Instagram

Tijekom karijere radio je na brojnim projektima koji su mu nekoć bili tek želja na vision boardu. Svaki od njih nosi posebnu uspomenu, ali jedan ipak izdvaja.

''Zaista sam toliko blagoslovljen da sam relativno mlad imao priliku raditi na jako puno projektata i svaki je poseban na svoj način. Pogotovo kada po prvi put radite nešto što vam bilo na vision boardu. Ali ako baš moram izdvojiti jedan, to bi bio moj prvi Fashion month 2024. godine.''

Na pitanje postoji li nešto što bi volio da ljudi češće primijete u njegovom radu, odgovara:

''Da budem iskren nemam odgovor na ovo pitanje! Smatram da će svatko primjetiti ono što želi!''

Pave Elez - 5 Foto: Instagram

Posljednjih godina, uz poslovni uspjeh, mijenjali su se i odnosi s ljudima. Neki su ostali, neki otišli, a upravo su ga ta iskustva naučila kako prepoznati iskrena prijateljstva.

''Za mene su prijeteljstva iznimno bitna i dok sam u ovom poslu bilo je ljudi koji su došli i ostali, ali i onih koji su otišli. I to je sasvim u redu. Ono što je mene tu naučilo je da budem mrvicu oprezniji i manje naivan.

A osjećaj je meni uvijek nit vodilja i rijetko me zavara. Uvijek sve po osjećaju i emociji!''

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