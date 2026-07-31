Blanka Vlašić pokazala kako izgleda roditeljstvo bez uljepšavanja: ''Iznimno važne vještine''

Majčinstvo je prepuno malih, neplaniranih trenutaka koji često postanu i oni najsmješniji. Jedan takav zabilježila je i Blanka Vlašić te ga podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić na Instagramu je podijelila kratak, ali vrlo duhovit video iz svakodnevice sa sinom Mondom. U opisu je napisala kako je riječ o jednoj od ''iznimno važnih vještina'', a ubrzo je postalo jasno na što misli.

Blanka se u videu pokušala nakratko sakriti kako bi u miru pojela komadić čokolade. No baš kada je krenula uživati u slatkom zalogaju, iz pozadine se začuo dobro poznati dječji poziv: ''Mama!''

Shvativši da vremena za uživanje više nema, u sekundi je strpala čokoladu u usta, zajedno s omotom koji je držala u ruci, što je izazvalo salve smijeha među njezinim pratiteljima. Uz objavu je postavila pitanje ''Čemu vas je majčinstvo naučilo?'', a komentari roditelja brzo su se počeli nizati jer su mnogi priznali da su se našli u gotovo istoj situaciji.

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Blanka Vlašić - 2 Foto: Blanka Vlašić/Instagram

Blanka je sina Monda rodila u studenome 2022. godine u splitskom KBC-u, i to na svoj 39. rođendan. Iako njegovu privatnost brižno čuva i njegovo lice ne pokazuje na društvenim mrežama, s vremena na vrijeme podijeli simpatične trenutke iz njihove svakodnevice koji redovito osvoje pratitelje.

Sin Blanke Vlašić Foto: Blanka Vlašić/Instagram

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Inače, ime Mondo izazvalo je veliku pozornost kada ga je prvi put otkrila javnosti. Kasnije je objašnjeno kako ono za Blanku ima posebno značenje jer je upravo ''Mondo'' bio naziv proizvođača sportske opreme čije su se šipke godinama nalazile na atletskim borilištima tijekom njezine uspješne karijere.

Blanka Vlašić - 6 Foto: Blanka Vlašić/Instagram

Blanka se nedavno odvažila na veliki životni izazov, a o čemu je riječ, doznajte OVDJE.

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