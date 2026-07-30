Halle Berry uoči 60. rođendana skinula se u seksi badić i pokrenula lavinu komentara

Halle Berry ponovno je oduševila pratitelje odvažnim fotografijama s tropskog odmora i još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najljepših glumica Hollywooda.

Američka glumica Halle Berry na društvenim je mrežama podijelila novu seriju izazovnih fotografija s luksuznog odmora, a obožavatelje je ostavila bez daha svojim izgledom uoči 60. rođendana.

Oskarovka je pozirala u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu dubokog izreza s čipkastim detaljima, koji je dodatno naglasio njezinu besprijekornu figuru. Na jednoj fotografiji pokazala je i stražnju stranu odvažnog modela, dok je na drugoj ispijala jutarnju kavu u lepršavom, otvorenom ogrtaču s pogledom na more.

Halle Berry - 3 Foto: Instagram

Halle Berry - 4 Foto: Instagram

Halle Berry - 2 Foto: Instagram

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Fotografije su nastale tijekom romantičnog putovanja sa zaručnikom Vanom Huntom, s kojim je u vezi od 2020. godine. Par je početkom ove godine potvrdio zaruke, a glumica posljednjih mjeseci često dijeli trenutke sa zajedničkih putovanja.

Halle Berry - 2 Foto: Instagram

Halle Berry - 3 Foto: Instagram

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Berry je i ranije govorila o važnosti zdravog načina života, redovite tjelovježbe i uravnotežene prehrane, a upravo toj kombinaciji pripisuje svoju zavidnu formu. Posljednjih godina otvoreno govori i o menopauzi te potiče žene da bez zadrške razgovaraju o promjenama koje donosi to životno razdoblje.

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Koja je tajna njezine linije, čitajte OVDJE.

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