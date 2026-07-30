Zvijezda kultnih serija se prepolovila! Mi ju na prvu nismo prepoznali

Glumica Camryn Manheim pojavila se u New Yorku i iznenadila potpuno drukčijim izgledom te vitkijom figurom zbog koje su je mnogi jedva prepoznali.

Camryn Manheim, glumica koju publika pamti po hit-serijama "The Practice" i "Law & Order", iznenadila je novim izgledom. Dobitnica nagrade Emmy pojavila se u New Yorku na premijeri monodrame Rosie O'Donnell Common Knowledge i pokazala vitkiju figuru zbog koje su je mnogi jedva prepoznali.

65-godišnja glumica pozirala je u plavim trapericama i jednostavnoj kombinaciji, s naočalama i zalizanom kosom, a društvo joj je pravila Ricki Lake, koja je također posljednjih godina prošla veliku tjelesnu transformaciju.

Camryn Manheim - 12 Foto: - / INSTAR Images / Profimedia

Camryn Manheim - 10 Foto: - / ČTK / Profimedia

Camryn Manheim - 3 Foto: Michael Mattes / Alamy / Profimedia

Camryn je tijekom karijere često otvoreno govorila o odnosu prema vlastitom tijelu. Kada je 1998. godine osvojila nagradu Emmy za ulogu odvjetnice Ellenor Frutt u seriji "The Practice", njezin govor postao je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

"Ovo je za sve debele djevojke", poručila je tada primajući nagradu.

Kasnije je objasnila da njezina poruka nije bila promicanje pretilosti, nego prihvaćanja samoga sebe.

Camryn Manheim - 11 Foto: Mary Duggan / Newscom / Profimedia

Camryn Manheim - 8 Foto: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia

"Moja platforma nije prihvaćanje debljine, nego prihvaćanje sebe", rekla je u intervjuu za The New York Times.

U svojim memoarima "Wake Up, I'm Fat!" otkrila je i mračnu epizodu iz mladosti. Priznala je da je jednom gotovo ugrozila život uzimajući metamfetamin kako bi izgubila više od 30 kilograma tijekom rada na kazališnoj predstavi.

Posljednjih godina Manheim je postupno mijenjala životne navike, a njezina transformacija posebno je došla do izražaja nakon nedavnog putovanja Europom. Tijekom odmora posjetila je i sina Mila Manheima u Španjolskoj, gdje snima Disneyjevu igranu adaptaciju filma "Tangled", u kojoj tumači lik Flyna Ridera.

Milo, kojeg je Camryn dobila 2001. godine uz pomoć donacije sperme prijatelja i bivšeg modela Jeffreyja Brezovara, često ističe koliko su bliski.

Camryn Manheim - 9 Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Camryn Manheim - 2 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Camryn Manheim - 1 Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

"Prvih 18 godina života bio sam s njom svaki dan. Ono što naš odnos čini posebnim jest to što smo oboje spremni ulagati trud i godinama aktivno radimo na našem odnosu. Jedno drugo činimo boljima", rekao je prošle godine za People.

Camryn Manheim uskoro će ponovno utjeloviti Toby Walters u dugoočekivanom nastavku kultne komedije "Romy and Michele's High School Reunion", u kojem će se vratiti i Lisa Kudrow, Mira Sorvino te brojni članovi originalne glumačke postave. Glumica je u međuvremenu završila i snimanje psihološkog horora "Deluxe Ocean View", koji bi uskoro trebao stići pred publiku.

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