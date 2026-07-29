Pogledajte prizore iz Vele Luke: Tisuće ljudi pjevale su Oliverove pjesme pod zvjezdanim nebom

Vela Luka još je jednom pokazala zašto je upravo ovo mjesto srce najemotivnijeg glazbenog događaja ljeta – koncert "Trag u beskraju" okupio je tisuće ljudi koji su zajedno odali počast neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.

More brodova, prepuna riva, baklje koje su obasjale noćno nebo i tisuće glasova koji su uglas pjevali Oliverove najveće hitove – takvi su prizori obilježili ovogodišnji koncert "Trag u beskraju" u Veloj Luci.

Tradicionalni glazbeni spektakl održan je na plutajućoj pozornici ispred rive, gdje su brojni domaći izvođači izveli bezvremenske pjesme jednog od najvećih hrvatskih glazbenika. Manifestacija se i ove godine održava na godišnjicu Oliverove smrti te u njegovu rodnom mjestu okuplja obitelj, prijatelje, glazbenike i obožavatelje iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.

Koncert ''Trag u beskraju'' - 14 Foto: Duje Klaric/Cropix

Koncert ''Trag u beskraju'' - 13 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell

Koncert ''Trag u beskraju'' - 10 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Koncert ''Trag u beskraju'' - 9 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell

Koncert ''Trag u beskraju'' - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Koncert ''Trag u beskraju'' - 5 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Fotografije najbolje svjedoče o atmosferi koja se teško može opisati riječima. Riva je satima prije početka koncerta bila ispunjena posjetiteljima, dok su stotine brodica i jahti zauzele mjesto u luci kako bi njihovi putnici koncert pratili s mora. Kada su se upalile baklje, a prve note odjeknule Velom Lukom, prizor je bio spektakularan.

Koncert ''Trag u beskraju'' - 12 Foto: Duje Klaric/Cropix

Koncert ''Trag u beskraju'' - 7 Foto: Duje Klaric/Cropix

Koncert ''Trag u beskraju'' - 4 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell

Koncert ''Trag u beskraju'' - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Koncert ''Trag u beskraju'' - 3 Foto: Duje Klaric/Cropix

Koncert ''Trag u beskraju'' - 1 Foto: Duje Klaric/Cropix

"Trag u beskraju" tijekom godina prerastao je u mnogo više od koncerta. Riječ je o manifestaciji koja čuva uspomenu na Olivera Dragojevića i njegovu glazbu, a svake godine iznova potvrđuje koliko njegove pjesme i dalje žive među publikom svih generacija.

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