Pogledajte prizore iz Vele Luke: Tisuće ljudi pjevale su Oliverove pjesme pod zvjezdanim nebom

Vela Luka još je jednom pokazala zašto je upravo ovo mjesto srce najemotivnijeg glazbenog događaja ljeta – koncert "Trag u beskraju" okupio je tisuće ljudi koji su zajedno odali počast neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.
More brodova, prepuna riva, baklje koje su obasjale noćno nebo i tisuće glasova koji su uglas pjevali Oliverove najveće hitove – takvi su prizori obilježili ovogodišnji koncert "Trag u beskraju" u Veloj Luci.3 vijesti o kojima se priča nastupao na olimpijskima Smrt poznatog DJ-a šokirala je glazbenu scenu, istraga o uzroku je u tijeku otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! uhvaćeni zajedno! Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet
Tradicionalni glazbeni spektakl održan je na plutajućoj pozornici ispred rive, gdje su brojni domaći izvođači izveli bezvremenske pjesme jednog od najvećih hrvatskih glazbenika. Manifestacija se i ove godine održava na godišnjicu Oliverove smrti te u njegovu rodnom mjestu okuplja obitelj, prijatelje, glazbenike i obožavatelje iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.
Koncert ''Trag u beskraju'' - 14 Foto: Duje Klaric/Cropix
Koncert ''Trag u beskraju'' - 13 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell
Koncert ''Trag u beskraju'' - 10 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Koncert ''Trag u beskraju'' - 9 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell
Koncert ''Trag u beskraju'' - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Koncert ''Trag u beskraju'' - 5 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Fotografije najbolje svjedoče o atmosferi koja se teško može opisati riječima. Riva je satima prije početka koncerta bila ispunjena posjetiteljima, dok su stotine brodica i jahti zauzele mjesto u luci kako bi njihovi putnici koncert pratili s mora. Kada su se upalile baklje, a prve note odjeknule Velom Lukom, prizor je bio spektakularan.
Koncert ''Trag u beskraju'' - 12 Foto: Duje Klaric/Cropix
Koncert ''Trag u beskraju'' - 7 Foto: Duje Klaric/Cropix
Koncert ''Trag u beskraju'' - 4 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell
Koncert ''Trag u beskraju'' - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Koncert ''Trag u beskraju'' - 3 Foto: Duje Klaric/Cropix
Koncert ''Trag u beskraju'' - 1 Foto: Duje Klaric/Cropix
"Trag u beskraju" tijekom godina prerastao je u mnogo više od koncerta. Riječ je o manifestaciji koja čuva uspomenu na Olivera Dragojevića i njegovu glazbu, a svake godine iznova potvrđuje koliko njegove pjesme i dalje žive među publikom svih generacija.
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