Preminuo je glumac iz franšize o Jamesu Bondu, gledali smo ga i u Igri prijestolja

Svijet glume ostao je bez još jednog poznatog lica, preminuo je britanski glumac Tom Chadbon, kojeg će publika pamtiti po ulogama u kultnim serijama "Doktor Who", "Igra prijestolja" te filmu o Jamesu Bondu "Casino Royale".

Britanski glumac Tom Chadbon, kojeg publika pamti po ulogama u serijama "Doktor Who", "Igra prijestolja" te filmu o Jamesu Bondu "Casino Royale", preminuo je u 80. godini života, nakon gotovo pet desetljeća duge glumačke karijere.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je tvrtka Fantom Events, s kojom je godinama surađivao na događanjima i susretima s obožavateljima. Otkrili su da je glumac preminuo proteklog vikenda, a od njega su se oprostili dirljivom porukom.

Tom Chadbon - 1 Foto: Amicus Productions / Christophel Collection / Profimedia

"Tom je mnogima bio poznato lice zahvaljujući brojnim televizijskim i filmskim ulogama, među kojima su one u seriji 'Doktor Who', filmu o Jamesu Bondu i 'Igri prijestolja'. Uvijek je bio srdačan i prijateljski raspoložen čovjek s kojim je bilo zadovoljstvo surađivati. Njegovoj obitelji upućujemo iskrenu sućut u ovom tužnom trenutku", poručili su.

Chadbon je rođen u Lutonu, a televizijsku karijeru gradio je gotovo 50 godina. Jednu od svojih najpoznatijih uloga ostvario je 1979. godine u kultnoj epizodi serije "Doktor Who" pod nazivom "City of Death", u kojoj je uz Toma Bakera glumio privatnog detektiva Duggana.

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Radnja epizode odvijala se u Parizu i pratila pokušaj krađe Mone Lise, a među glumcima se pojavio i John Cleese iz slavne skupine Monty Python. Scenarij je, među ostalima, potpisao Douglas Adams, autor kultnog romana "Vodič kroz galaksiju za autostopere". Epizodu je pratilo više od 16 milijuna gledatelja, čime je postala najgledanija u povijesti serije.

Tom Chadbon - 3 Foto: Studiocanal Films Ltd/Mary Evans / Mary Evans Picture Library / Profimedia

U svijet "Doktora Whoa" vratio se 1986. godine, kada je utjelovio Merdeena u priči "The Mysterious Planet".

Tijekom bogate karijere ostvario je zapažene uloge i u popularnim britanskim serijama "Peep Show", "The Bill", "Umorstva u Midsomeru", "Where the Heart Is" te televizijskoj adaptaciji romana "Rebecca" iz 1997. godine, u kojoj je glumio uz Charlesa Dancea, Dianu Rigg i Emiliju Fox.

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Od 2008. do 2011. godine gledatelji su ga mogli pratiti u medicinskoj seriji "Casualty", gdje je tumačio Henryja Williamsa, ravnatelja bolničkog odjela intenzivne skrbi. Pojavio se i u filmu "Casino Royale" iz 2006., prvom filmu o Jamesu Bondu s Danielom Craigom u glavnoj ulozi.

Tom Chadbon - 2 Foto: Supplied by LMKMEDIA / Landmark / Profimedia

Posljednji put pred televizijskim kamerama stao je 2017. godine u finalu sedme sezone "Igre prijestolja", kada je utjelovio visokog septona Maynarda te tako zaključio bogatu karijeru koja je obilježila britansku televizijsku i filmsku scenu.

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