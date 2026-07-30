Thompsonova supruga sjedila je odmah iza Oliverove obitelji među uzvanicima u Veloj Luci

Tradicionalni koncert "Trag u beskraju" okupio je tisuće ljudi, a među njima se našla i Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona.

Među više od 30 tisuća ljudi koji su u srijedu navečer ispunili Velu Luku na tradicionalnom koncertu "Trag u beskraju", posvećenom uspomeni na Olivera Dragojevića, bila je i Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona.

Sandra je koncert pratila iz prvih redova gledališta, a sjedila je u drugom redu, odmah iza članova Oliverove obitelji. Tijekom emotivne večeri pozorno je pratila nastupe glazbenika koji su još jednom odali počast jednom od najvećih hrvatskih glazbenika, a nije skrivala ni emocije koje su obilježile cijeli događaj.

Sandra Perković - 2 Foto: Instagram

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No, njezin dolazak u Velu Luku nije bio rezerviran samo za završni koncert manifestacije. Nekoliko dana ranije pridružila se i tradicionalnoj plovidbi trajektom iz Splita prema Veloj Luci, koja je i ove godine okupila brojne Oliverove prijatelje, kolege i obožavatelje.

Sandra Perković Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Koncert "Trag u beskraju" i ove je godine pretvorio Velu Luku u veliko glazbeno i emotivno okupljanje. Uz tisuće ljudi na rivi i stotine brodova u luci, Oliverove pjesme ponovno su odzvanjale njegovim rodnim mjestom, potvrđujući da uspomena na legendarnog pjevača ne blijedi ni osam godina nakon njegove smrti.

Koncert ''Trag u beskraju'' - 11 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Pixsell

Koncert ''Trag u beskraju'' - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Galeriju pogledajte OVDJE.

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