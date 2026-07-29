Znate li čija je kći ova ljepotica? Svi se slažu da je majčina kopija

Kći Amy Adams, Aviana Olea Le Gallo, već je ostvarila prve filmske uloge, a sada je otkriveno da je sve više privlači svijet produkcije. Njezini roditelji godinama nastoje uskladiti obiteljski život s uspješnim karijerama.

Kći holivudske glumice Amy Adams, 16-godišnja Aviana Olea Le Gallo, mogla bi krenuti stopama svojih slavnih roditelja. Iako je prije samo dvije godine tvrdila da ju gluma ne zanima, čini se da je promijenila mišljenje i sve ozbiljnije razmišlja o karijeri u filmskoj industriji.

Slavna glumica u novom je intervjuu za People otkrila da je Aviana pokazala velik interes za svijet filma, ali ne nužno za glumu.

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"Zanima je cijeli proces nastanka filma, posebno produkcija. Vidjet ćemo kojim će putem na kraju krenuti", ispričala je Adams.

Iako je dosad uglavnom bila daleko od očiju javnosti, Aviana već ima nekoliko filmskih iskustava. Pojavila se u filmu "Disenchanted" iz 2022. godine, u kojem je glumila njezina majka. Amy je tada objasnila da je kćeri ponudila malu ulogu kako bi tijekom strogih pandemijskih mjera mogle provoditi više vremena zajedno na snimanju.

Darren Le Gallo, Amy Adams, Aviana Olea Le Gallo Foto: Dave Starbuck / imago stock&people / Profimedia

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Iste godine Aviana je kratko glumila i u filmu "Sam & Kate", redateljskom prvijencu svojeg oca Darrena Le Galla, slikara i glumca s kojim je Amy u braku od 2015. godine. Par se upoznao još 2001. na satu glume, a zajedno su više od dva desetljeća.

Darren Le Gallo, Amy Adams, Aviana Olea Le Gallo Foto: - / INSTAR Images / Profimedia

Amy i Darren imaju samo jedno dijete, a glumica je više puta isticala kako joj je kći uvijek na prvom mjestu. Prije svakog novog projekta zajedno razgovaraju o tome hoće li obitelj zbog snimanja neko vrijeme živjeti u drugom gradu ili državi. Adams je otkrila da Aviana obožava putovati te rado sudjeluje u donošenju takvih obiteljskih odluka.

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Koliko je ponosan na svoju kćer, nedavno je pokazao i Darren Le Gallo. Povodom njezina 16. rođendana na Instagramu joj je posvetio dirljivu objavu.

"Neizmjerno sam zahvalan što sam tvoj otac. Nevjerojatna si osoba i najveća mi je životna radost gledati kako odrastaš. Od tebe svakoga dana učim."

Hoće li Aviana doista krenuti stopama svoje majke, koja je tijekom karijere čak šest puta bila nominirana za Oscara, tek će se vidjeti. No jedno je sigurno – interes za filmsku industriju više ne skriva, a čini se da joj roditelji u tome pružaju punu podršku.

Amy Adams Foto: Profimedia

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