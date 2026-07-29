U vrućim hlačicama pokazala je noge zbog kojih svi zastanu, a ima 56 godina!

Slavna britanska manekenka ljeto provodi na Ibizi, gdje su je fotografi snimili u ležernom izdanju. Besprijekorna figura i utrenirane noge ponovno su privukle pažnju, a mnogi se pitaju kako Naomi Campbell i dalje izgleda gotovo jednako kao na vrhuncu karijere.

Naomi Campbell još je jednom dokazala da godine za nju doista predstavljaju samo broj. Jedna od najpoznatijih manekenki svih vremena snimljena je tijekom odmora na španjolskom otoku Ibizi, gdje je u ležernom ljetnom izdanju ponovno privukla sve poglede.

Odjevena u kratke bijele hlačice i prozračnu bluzu, Naomi se prošetala uz more, a fotografi su zabilježili njezinu besprijekornu figuru. Posebnu su pozornost privukle njezine isklesane i mišićave noge, koje svjedoče o tome da i u 57. godini vodi računa o kondiciji i zdravom načinu života.

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Naomi je već desetljećima poznata po predanosti treninzima i uravnoteženoj prehrani. U više je navrata isticala da ne vjeruje u brza rješenja, već da se oslanja na redovitu tjelovježbu, istezanje, pilates i brigu o vlastitom tijelu. Upravo joj je takva disciplina omogućila da i danas izgleda jednako impresivno kao u danima kada je vladala modnim pistama.

Naomi Campbell Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Naomi Campbell jedno je od najvažnijih imena u povijesti mode. Karijeru je započela još kao tinejdžerica, a krajem osamdesetih i početkom devedesetih postala je dio slavne skupine supermodela uz Cindy Crawford, Lindu Evangelistu, Claudiju Schiffer i Christy Turlington. Tijekom karijere krasila je naslovnice stotina modnih časopisa te nosila revije najvećih svjetskih modnih kuća, uključujući Versace, Chanel, Dolce & Gabbanu, Louis Vuitton i Valentino.

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Osim po uspješnoj karijeri, posljednjih godina pažnju privlači i svojim privatnim životom. Naomi je 2021. godine iznenadila javnost objavom da je postala majka djevojčice, a dvije godine kasnije dobila je i sina. Djecu uspješno skriva od očiju javnosti te rijetko govori o obiteljskom životu, ističući da joj je upravo majčinstvo najveća životna radost.

Naomi Campbell Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako se danas rjeđe pojavljuje na modnim pistama nego nekada, Naomi je i dalje nezaobilazno lice najvećih modnih kampanja i revija. Svako njezino pojavljivanje izaziva velik interes, a najnovije fotografije s Ibize još su jednom potvrdile zašto je već više od četiri desetljeća jedna od najvećih modnih ikona svijeta.

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