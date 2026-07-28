Marija Šerifović snimila što joj se dogodilo na ljetovanju u Hrvatskoj: "Joj, drži ga!"

Marija Šerifović dio ljeta provodi na hrvatskoj obali, a u novom vlogu pokazala je kako s majkom Vericom i sinom Mariom uživa na jedrilici. Opušteno krstarenje nakratko je prekinula bura, no obitelj je neugodnu situaciju prebrodila uz puno smijeha.
Marija Šerifović ljeto provodi na hrvatskoj obali, a dio odmora pokazala je u svom najnovijem vlogu na YouTubeu.3 vijesti o kojima se priča "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat kratko i jasno Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
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Pjevačica je otkrila da je s majkom Vericom Šerifović i sinom Mariom nekoliko dana odlučila provesti na jedrilici, istražujući otoke i skrivene uvale Jadrana.
Opušteno krstarenje u jednom se trenutku pretvorilo u neplaniranu avanturu. Tijekom plovidbe more se naglo uzburkalo, zapuhala je bura, a snažni valovi počeli su ljuljati jedrilicu.
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Dok se brod borio s valovima, Verica je u kuhinji pripremala ručak. Zbog jakog ljuljanja posuđe je klizilo i padalo, a ona je pokušavala zadržati lonac kako bi završila kuhanje.
Marija je tada kroz smijeh dobacila majci:
"Ima li prpe, baba?"
Verica nije skrivala zabrinutost, posebno zbog unuka.
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"Pa ja držim lonac, da dijete ima što jesti. Joj Marija, drži ga", povikala je.
Srećom, nezgodna situacija završila je bez posljedica, a Marija je cijeli događaj podijelila s pratiteljima uz dozu humora, pokazujući da ni loše vrijeme nije uspjelo pokvariti njihovo ljetovanje na Jadranu.
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