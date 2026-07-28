Marija Šerifović snimila što joj se dogodilo na ljetovanju u Hrvatskoj: "Joj, drži ga!"

Marija Šerifović dio ljeta provodi na hrvatskoj obali, a u novom vlogu pokazala je kako s majkom Vericom i sinom Mariom uživa na jedrilici. Opušteno krstarenje nakratko je prekinula bura, no obitelj je neugodnu situaciju prebrodila uz puno smijeha.

Marija Šerifović ljeto provodi na hrvatskoj obali, a dio odmora pokazala je u svom najnovijem vlogu na YouTubeu.

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Pjevačica je otkrila da je s majkom Vericom Šerifović i sinom Mariom nekoliko dana odlučila provesti na jedrilici, istražujući otoke i skrivene uvale Jadrana.

Opušteno krstarenje u jednom se trenutku pretvorilo u neplaniranu avanturu. Tijekom plovidbe more se naglo uzburkalo, zapuhala je bura, a snažni valovi počeli su ljuljati jedrilicu.

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Dok se brod borio s valovima, Verica je u kuhinji pripremala ručak. Zbog jakog ljuljanja posuđe je klizilo i padalo, a ona je pokušavala zadržati lonac kako bi završila kuhanje.

Marija je tada kroz smijeh dobacila majci:

"Ima li prpe, baba?"

Verica nije skrivala zabrinutost, posebno zbog unuka.

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"Pa ja držim lonac, da dijete ima što jesti. Joj Marija, drži ga", povikala je.

Srećom, nezgodna situacija završila je bez posljedica, a Marija je cijeli događaj podijelila s pratiteljima uz dozu humora, pokazujući da ni loše vrijeme nije uspjelo pokvariti njihovo ljetovanje na Jadranu.

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