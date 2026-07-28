Tko je 16 godina mlađa supruga novog talijanskog izbornika? Zbog nje je okrenuo novu životnu stranicu

Roberto Mancini ponovno je izbornik Italije, a uz njega je i supruga Silvia Fortini, uspješna rimska odvjetnica s kojom je u braku od 2018. godine.
Roberto Mancini ponovno je preuzeo talijansku reprezentaciju, a uz njega je i supruga Silvia Fortini, žena koja mu je godinama najveća podrška. Nakon razdoblja provedenog u Saudijskoj Arabiji 61-godišnji stručnjak vraća se na klupu Azzurra, s kojima je 2021. osvojio naslov europskog prvaka.3 vijesti o kojima se priča uhvaćeni zajedno! Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom kratko i jasno Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
Galerija 0 0 0 0 0
Više čitajte na gol.hr-u (OVDJE).
Silvia Fortini uspješna je rimska odvjetnica specijalizirana za građansko pravo. Od Mancinija je mlađa 16 godina, a vodi vlastiti odvjetnički ured te se, unatoč tome što je supruga jednog od najpoznatijih talijanskih nogometnih trenera, rijetko pojavljuje u medijima i privatni život drži podalje od očiju javnosti.
Pogledaji ovo inMagazin Samozatajna kći Miroslava Škore zablistala u očevu novom spotu: ''Nema ponosnije osobe od mene u ovom trenutku''
Roberto Mancini i Silvia Fortini - 4 Foto: AGENCE / Bestimage / Profimedia
Njihova je priča počela na profesionalnoj razini. Nakon što je 2015. godine odlučio okončati brak s prvom suprugom Federicom Morelli, Mancini je pravnu pomoć potražio upravo u uredu Silvije Fortini. Poslovni odnos ubrzo je prerastao u ljubavni, a prvi put zajedno u javnosti su viđeni 2016. godine tijekom odmora u Saint-Tropezu. Godinu dana poslije uslijedile su zaruke, a 2018. i vjenčanje održano u krugu obitelji i bliskih prijatelja.
Roberto Mancini i Silvia Fortini - 3 Foto: Profimedia
Silvia je tijekom godina često bila uz Mancinija na važnim događajima, premda se rijetko javno izjašnjava o njihovu odnosu. Talijanski mediji pisali su da mu je bila velika podrška i u razdoblju kada je 2023. napustio mjesto izbornika Italije, a sada je ponovno uz njega nakon povratka na klupu reprezentacije.
Roberto Mancini i Silvia Fortini - 5 Foto: PREMIER PHOTO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Roberto Mancini i Silvia Fortini - 1 Foto: Profimedia
Prije veze sa Silvijom Mancini je čak 25 godina bio u braku s Federicom Morelli. Zajedno imaju troje djece – sinove Filippa i Andreu te kćer Camillu.
Pogledaji ovo Celebrity Marija Šerifović snimila što joj se dogodilo na ljetovanju u Hrvatskoj: "Joj, drži ga!"
Filippo i Andrea pokušali su izgraditi nogometne karijere, no nisu ostvarili uspjeh kakav je imao njihov otac. Camilla je javnosti postala poznata nakon što je otvoreno progovorila o vršnjačkom nasilju koje je proživjela zbog pareze facijalnog živca te je svoje iskustvo pretočila u autobiografsku knjigu "Sei una farfalla" ("Ti si leptir").
Mancinijev brak s Federicom zapao je u krizu nekoliko godina prije razvoda, a supružnici su posljednje dvije godine živjeli odvojeno. Razvod je pokrenut 2015., nakon čega je u njegov život ušla Silvia Fortini, s kojom je nekoliko godina kasnije započeo novo životno poglavlje.
1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Na Camino je otišao s teretom, a vratio se s mirom u srcu: ''Kako sam krenuo...''
Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik otkrila s kim provodi ljeto: "Tko preživi, pričat će!"
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet