Tko je 16 godina mlađa supruga novog talijanskog izbornika? Zbog nje je okrenuo novu životnu stranicu

Roberto Mancini ponovno je izbornik Italije, a uz njega je i supruga Silvia Fortini, uspješna rimska odvjetnica s kojom je u braku od 2018. godine.

Roberto Mancini ponovno je preuzeo talijansku reprezentaciju, a uz njega je i supruga Silvia Fortini, žena koja mu je godinama najveća podrška. Nakon razdoblja provedenog u Saudijskoj Arabiji 61-godišnji stručnjak vraća se na klupu Azzurra, s kojima je 2021. osvojio naslov europskog prvaka.

Galerija 0 0 0 0 0

Više čitajte na gol.hr-u (OVDJE).

Silvia Fortini uspješna je rimska odvjetnica specijalizirana za građansko pravo. Od Mancinija je mlađa 16 godina, a vodi vlastiti odvjetnički ured te se, unatoč tome što je supruga jednog od najpoznatijih talijanskih nogometnih trenera, rijetko pojavljuje u medijima i privatni život drži podalje od očiju javnosti.

Pogledaji ovo inMagazin Samozatajna kći Miroslava Škore zablistala u očevu novom spotu: ''Nema ponosnije osobe od mene u ovom trenutku''

Roberto Mancini i Silvia Fortini - 4 Foto: AGENCE / Bestimage / Profimedia

Njihova je priča počela na profesionalnoj razini. Nakon što je 2015. godine odlučio okončati brak s prvom suprugom Federicom Morelli, Mancini je pravnu pomoć potražio upravo u uredu Silvije Fortini. Poslovni odnos ubrzo je prerastao u ljubavni, a prvi put zajedno u javnosti su viđeni 2016. godine tijekom odmora u Saint-Tropezu. Godinu dana poslije uslijedile su zaruke, a 2018. i vjenčanje održano u krugu obitelji i bliskih prijatelja.

Roberto Mancini i Silvia Fortini - 3 Foto: Profimedia

Silvia je tijekom godina često bila uz Mancinija na važnim događajima, premda se rijetko javno izjašnjava o njihovu odnosu. Talijanski mediji pisali su da mu je bila velika podrška i u razdoblju kada je 2023. napustio mjesto izbornika Italije, a sada je ponovno uz njega nakon povratka na klupu reprezentacije.

Roberto Mancini i Silvia Fortini - 5 Foto: PREMIER PHOTO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Roberto Mancini i Silvia Fortini - 1 Foto: Profimedia

Prije veze sa Silvijom Mancini je čak 25 godina bio u braku s Federicom Morelli. Zajedno imaju troje djece – sinove Filippa i Andreu te kćer Camillu.

Pogledaji ovo Celebrity Marija Šerifović snimila što joj se dogodilo na ljetovanju u Hrvatskoj: "Joj, drži ga!"

Filippo i Andrea pokušali su izgraditi nogometne karijere, no nisu ostvarili uspjeh kakav je imao njihov otac. Camilla je javnosti postala poznata nakon što je otvoreno progovorila o vršnjačkom nasilju koje je proživjela zbog pareze facijalnog živca te je svoje iskustvo pretočila u autobiografsku knjigu "Sei una farfalla" ("Ti si leptir").

Mancinijev brak s Federicom zapao je u krizu nekoliko godina prije razvoda, a supružnici su posljednje dvije godine živjeli odvojeno. Razvod je pokrenut 2015., nakon čega je u njegov život ušla Silvia Fortini, s kojom je nekoliko godina kasnije započeo novo životno poglavlje.

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Na Camino je otišao s teretom, a vratio se s mirom u srcu: ''Kako sam krenuo...''

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik otkrila s kim provodi ljeto: "Tko preživi, pričat će!"

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet