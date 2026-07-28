Samozatajna kći Miroslava Škore zablistala u očevu novom spotu: ''Nema ponosnije osobe od mene u ovom trenutku''

Miroslav Škoro predstavio je svoju novu pjesmu "Laži, Mare", koju je posvetio pokojnoj majci i baki, a u njezinu nastanku sudjelovala su i glazbenikova djeca, kći Ivana Emily i sin Matija. O svojim nasljednicima i supruzi Kim Ann Škoro se raspričao našem Gordanu Vasilju, koji je bio na njegovu koncertu u Podstrani.

Nova pjesma Miroslava Škore ''Laži, Mare'', inače prepjev makedonske narodne pjesme "Laži, laži, Vere", donosi dirljivu obiteljsku priču, ali i rijetku priliku da javnost vidi njegovu samozatajnu kćer Ivanu Emily, koja je zablistala u glavnoj ulozi spota.

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''Htio sam već dugo vremena napraviti jednu pjesmu koja bi asocirala na jedno davno vrijeme koje je moja pokojna majka često spominjala, a to je činjenica da je njoj majka umrla '43. i ona se zvala Mara. Još kad sam uspio svog sina zainteresirati da napravi jako lijep gitarski dio i moja kći glumi i pjeva sa mnom, a svi govore da ona dosta baca na moju pokojnu mater, onda je to tako meni lijepo, drago, oko zasuzi.''

Za 34-godišnju kćer Ivanu Emily kaže da je glazbeno najtalentiranija u obitelji Škoro, a završila je i srednju glazbenu školu.

''Dogodila se jedna situacija, kao mala ona je svirala sa mnom u Domu sportova i dogodilo se ono što mi zovemo mikrofonija. Nešto je malo povuklo, to je nju malo prestrašilo i nije više htjela. Kad je završila, kad je diplomirala, onda je ostavila svoju violinu. Ali kako vrijeme odmiče, ona koja je uistinu talentirana, pjeva u zboru crkve svetog Marka, odlučila je stati pred mikrofon, pred kameru i nema ponosnije osobe od mene u ovom trenutku.''

Dok je Ivani ovo jedno od rijetkih javnih pojavljivanja, njezin mlađi brat već je dobro poznat ljubiteljima Škorine glazbe jer već pet godina svira gitaru u očevu bendu. Matija danas slavi okrugli trideseti, a Škoro sutra 64. rođendan.

''Nismo mi inače od tih nekih velikih slavlja za rođendane. Zvučat će možda patetično, ali nama svaki dan može biti razlog za slavlje. Matija je ove godine sa svojom djevojkom otišao na odmor pa ćemo mi malo obilježiti taj moj rođendan. Međutim, neće biti veliko slavlje, mislim da ćemo mi tamo s jeseni kada se svi skupa malo okupimo.''

Stabilan obiteljski život uvijek ga je držao prizemljenim, za što je zaslužna njegova supruga Kim, s kojom je u skladnom braku 37 godina.

''Ona je ta koja ustvari drži ne tri, nego četiri-pet ćoškova naše kuće. Mi se svi nečim bavimo, a ona je tu za nas. To je odvjetnica koja je svoj život posvetila nama i trenutačno se najviše bavi jednom kujicom koju pokušavamo u 16. godini života sačuvati što je više moguće. Tako pozdravljam i nju i želim svim ukućanima koji su s njom ugodno popodne, a nema nikoga.''

Nakon što su mu prije osam godina ugrađene četiri premosnice, popularni kantautor otvorenije govori o privatnim životnim iskustvima.

''O svemu vodimo računa, a ne vodimo o sebi i svom zdravlju, ja prvi. I kad ti se dogodi to što se meni dogodilo 2018., onda je to razlog da povedeš više računa o sebi. Možda kao javna osoba imam i odgovornost upozoravati ljude na ono što je najvažnije, a najvažniji smo mi, ni naš auto, ni mobitel, ništa ne vrijedi ako nema nas. Ja popijem svoju šaku tableta i idem kroz dan.''

Ovog rođenog Slavonca imotskih korijena u životu su, kaže, oblikovale okolnosti.

''Ja sam to kao mali skužio, u Slavoniji sam uvijek bio Dalmatinac, onda sam jedva čekao da dođem u Dalmaciju, ondje su mi rekli da sam Slavonac, u Zagrebu sam dotepenec iz Osijeka, a u Osijeku lega, buraz, ti si zgiljo u Zagreb, ali to su sitnice, to je folklor i to smo mi.''

A od brojnih pjesama koje je napisao, koja ga najbolje opisuje?

''Mene? Mislim da me najbolje opisuje moja pjesma 'Ne dirajte mi ravnicu' i vjerojatno još jedna, a ne znaju ljudi za nju, zove se 'Vrime' u kojoj govorim o tome da imam iz kamena tilo, a dušu slavonsku. Evo, mislim da su to dvije pjesme kada bi se mene pitalo, a kada bi se pitalo ljude, vjerojatno će večeras netko od prvog trenutka vikati 'Sude mi''', smije se.

''Sude mi'' i brojne druge Škorine hitove publika će u prosincu imati prilike čuti na njegovu velikom koncertu u zagrebačkoj Areni, u kojoj će promovirati svoj deseti studijski album ''Vrijedilo je''.

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