Naša glumica na novom je putovanju s partnerom košarkašem, vezu su potvrdili početkom ljeta

Nakon što je početkom ljeta potvrdila novu ljubav, Katarina Baban sada je pratiteljima pokazala kako s dečkom Domagojem Vukovićem uživa na romantičnom odmoru u Grčkoj.
Glumica Katarina Baban na Instagramu je podijelila novu galeriju fotografija s ljetovanja u Grčkoj, gdje odmara u društvu svog partnera, košarkaša Domagoja Vukovića.3 vijesti o kojima se priča "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat kratko i jasno Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
Par je zajedno istraživao slikovite ulice, uživao u grčkim specijalitetima, kupanju i šetnjama, a nisu propustili ni druženje s lokalnim mačkama koje su neizostavan dio mediteranskog ugođaja.
Katarina Baban na Instagramu - 8 Foto: Instagram
Katarina Baban na Instagramu - 7 Foto: Instagram
Katarina Baban na Instagramu - 6 Foto: Instagram
Među fotografijama našao se i zajednički selfie nasmijanog para, romantična večera s pogledom na osvijetljeni grad, prizori s mora te niz razgledničkih kadrova u kojima je Katarina pozirala u ljetnim modnim kombinacijama.
Katarina Baban na Instagramu - 5 Foto: Instagram
Katarina Baban na Instagramu - 3 Foto: Instagram
Katarina Baban na Instagramu - 1 Foto: Instagram
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Podsjetimo, Katarina je početkom lipnja upravo za naš portal potvrdila da je u vezi s hrvatskim košarkašem Domagojem Vukovićem, nakon što su zajedno viđeni na putovanju po Španjolskoj i Portugalu. Riječki sportaš visok 208 centimetara tijekom karijere nastupao je za nekoliko hrvatskih klubova, a od prošle sezone član je zagrebačke Dubrave. Više o njemu čitajte OVDJE.
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