Naša glumica na novom je putovanju s partnerom košarkašem, vezu su potvrdili početkom ljeta

Nakon što je početkom ljeta potvrdila novu ljubav, Katarina Baban sada je pratiteljima pokazala kako s dečkom Domagojem Vukovićem uživa na romantičnom odmoru u Grčkoj.

Glumica Katarina Baban na Instagramu je podijelila novu galeriju fotografija s ljetovanja u Grčkoj, gdje odmara u društvu svog partnera, košarkaša Domagoja Vukovića.

Par je zajedno istraživao slikovite ulice, uživao u grčkim specijalitetima, kupanju i šetnjama, a nisu propustili ni druženje s lokalnim mačkama koje su neizostavan dio mediteranskog ugođaja.

Katarina Baban na Instagramu - 8 Foto: Instagram

Katarina Baban na Instagramu - 7 Foto: Instagram

Katarina Baban na Instagramu - 6 Foto: Instagram

Među fotografijama našao se i zajednički selfie nasmijanog para, romantična večera s pogledom na osvijetljeni grad, prizori s mora te niz razgledničkih kadrova u kojima je Katarina pozirala u ljetnim modnim kombinacijama.

Katarina Baban na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Katarina Baban na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Katarina Baban na Instagramu - 1 Foto: Instagram

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Podsjetimo, Katarina je početkom lipnja upravo za naš portal potvrdila da je u vezi s hrvatskim košarkašem Domagojem Vukovićem, nakon što su zajedno viđeni na putovanju po Španjolskoj i Portugalu. Riječki sportaš visok 208 centimetara tijekom karijere nastupao je za nekoliko hrvatskih klubova, a od prošle sezone član je zagrebačke Dubrave. Više o njemu čitajte OVDJE.

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