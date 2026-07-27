Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?

Možda još nije pustio suzu za zagorske brege, ali je zbog Lijepe naše promijenio cijeli život. Ovaj Amerikanac kupio je čak četiri kuće, uskoro i petu, sprijateljio se sa susjedima i odlučio ostaviti trag u zajednici. Justus Ray upravo je ovdje pronašao svoj dom. Zašto, pogledajte u priči Patricije Novaković.

Više od dvije godine putovao je Balkanom, a onda se od toga i umorio. Sa samo 26 godina Amerikanac iz Sjeverne Dakote, Justus Reid, svoj je novi dom pronašao upravo u Hrvatskom zagorju. Nakon života u Zagrebu, u lipnju prošle godine kupio je svoju prvu kuću, izoliranu, okruženu prirodom i, kako kaže, daleko od svega. A sve je dokumentirao na društvenim mrežama i zbog toga stekao slavu.

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"Moj plan je bio živjeti u šumi, u šatoru, remote, daleko od ljudi. Tu sam ideju rekao prijatelju u Zagrebu koji je rekao kako to zvuči užasno i da on ima kuću zakopanu u šumi te da će mi je prodati za 5000 eura. Rekao je: 'Ostani radije u njoj nego u šatoru''.

Iako potpuno preuređenje kuće nije bilo dio početnog plana, s vremenom ju je počeo pretvarati u moderan dom. Na tom putu veliku su mu potporu pružili susjedi, zbog čega je doista zahvalan, ali upravo mu zato teško padaju predrasude i negativni komentari o imigrantima.

"Ja sam imigrant, pokušavam se uklopiti u društvo i često čujem od ljudi: 'Ali ti si drugačiji.' Pa zapravo, ne osjećam se tako. Vidim dosta negative online i nije mi to baš drago, ali svatko zaslužuje šansu da si negdje složi život."

Svojim hrvatskim prijateljima najčešće priprema poznato američko jelo mac and cheese, i to upravo onaj iz kutije. Iako ga prvo dočekaju s dozom skepticizma, na kraju svi traže porciju više. A kada nije za štednjakom, Justus bez razmišljanja bira ovaj hrvatski specijalitet.

"Čovječe, znaš što ja stvarno jako volim? Kad god idemo u neki restoran ili na roštilj, uvijek ću tražiti gurmansku pljeskavicu. Nikad to nisam nigdje drugdje probao. Hamburger sa sirom i paprikom, to je nevjerojatno".

Danas je vlasnik četiri kuće, uskoro i pete. A vjeruje da se sve dogodilo s razlogom jer bez prošlosti kakvu je imao, ne bi imao ni budućnost koju danas živi.

"Da sam ja rođen ovdje i da imam svojih 26 godina, da sam rođen 2000. i da nikad nisam otišao, nikad ne bih imao mogućnost izgraditi neko bogatstvo u ovoj regiji."

Justus priznaje da voli dobra druženja i zabave i upravo zato život u stanu nikad nije bio dugoročna opcija za njega.

"Dođite da pogledamo terasu. Znači, ovo smo morali sagraditi jer je kuća poprilično malena i zapravo nije baš najbolje mjesto za druženje. Zaista, samo par prozora i male sobe, tako da je ovaj deck zapravo iste veličine kao i kuća."

Svaka od njegovih kuća ima ono što ga je na prvu i privuklo – mir, prirodu i pogled od milijun dolara.

"Baš sam ti govorio kako je pogled ovdje zapravo najmanje impresivan, ali je jako smirujući. Ne možeš vidjeti nikakve druge kuće, možeš proizvoditi koliko god hoćeš zvukova i neće nikome smetati. To zvuči strašno? Haha... Ali da, preferiram ovo jer sam često upadao u nevolje."

Iza osmijeha i vedrog duha kriju se i teški trenuci. Nedavno je u požaru stradala kuća njegova djeda, što je Justusa duboko potreslo.

"Kad se nešto dogodi doma, jako mi je teško. Puno toga sam propustio. Moja sestra rodila je dva puta otkako sam se preselio ovdje, a najmlađu nećakinju nisam nikad ni upoznao, a ona ima više od godinu dana."

Kako bi nešto vratio zajednici koja ga je lijepo prihvatila, odlučio je obnoviti i dječji park. Želja mu je najmlađima pokazati da svatko može pridonijeti promjenama. A mi smo odlučili pomoći i zasukali rukave.

"Stavit ćemo novi okvir kako bismo sve ponovno ojačali jer trenutno ovo nije baš sigurno. U ponedjeljak ćemo susjed i ja doći i sve riješiti, već imamo mjere. Vidim da si stavio i znak da je opasno? Da, da, ali staro je, dugo je tu."

Od svjetskog putnika do zagorskog susjeda. Čini se da je Justus ipak pronašao ono što je cijelo vrijeme i tražio te da Hrvatska odavno više nije samo jedna od destinacija, već i njegov drugi dom.

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