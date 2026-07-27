Trema, svađe, odricanja i pobjede! Braća Sinković o teškom putu i obiteljskom životu.

Većina vidi samo zlato, ali rijetki znaju što je sve potrebno za takav sjaj. Iza svake olimpijske medalje braće Sinković kriju se tisuće sati rada i mnogo odricanja koje nitko ne vidi. Priču o njihovu putu do samog vrha ispričat će vam Patricia Novaković.

Iza svakog zaveslaja najpoznatije i najtrofejnije hrvatske braće kriju se tisuće sati rada, godine odricanja i disciplina koja ne poznaje iznimke. Više od 4 sata dnevno samo je dio njihove rutine. A što Sinkovići rade nakon što završi njihov radni dan?

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''Pa uglavnom ležimo. Dobro, to je više pred natjecanje, ja bih rekao da se tad najviše leži i odmara, ali najviše provodimo vrijeme s obitelji. Moraš se odmoriti, pojesti, pripremiti za drugi trening, a gdje je tek drugi trening. Ali, u biti, mi računamo da nam je odmor kad nam završi zadnji trening'', priča nam Martin.

Iza svih medalja i rekorda, Valent Sinković najveću motivaciju čuva kod kuće. Često ističe da su njegovi sinovi Karlo i Luka njegov najveći ponos, ali i razlog da svakog dana da svoj maksimum.

''Meni su djeca naročito motivacija sad kako odrastaju i počinju shvaćati sve to, neke važnosti natjecanja, i htio bih da tata bude još uvijek uspješan, da još uvijek ima koju pobjedu na najvećim natjecanjima dok su oni svjesniji. Sad kad su veći, sad će i dolaziti na ta natjecanja'', govori nam Valent.

Poznati otac kaže kako svojim sinovima želi biti primjer i pokazati im da iza svakog velikog rezultata stoje godine rada i odricanja, ali i da ništa u životu ne dolazi preko noći.

''Svakako ću ih i poticati sportu. Ne mogu reći gurnuti u sport, ali naravno nije za svakoga da bude vrhunski sportaš. Super je biti i rekreativni sportaš i baviti se sportom i uživati u tome i mislim da je to lijep način života'', dodao je Valent.

Čak ni olimpijski prvaci nisu imuni na tremu. Ali im nije cilj pobijediti strah, već naučiti kako ga pretvoriti u fokus.

''To nas često pitaju mlađi sportaši. Ta trema nikad ne nestaje, uvijek je ima i to je pozitivno, samo to treba na kraju okrenuti u svoju korist jer ti diže adrenalin i pomaže ti u performansu'', kaže Martin.

Kao i svaka braća, tako se i ova znaju posvađati. No, svaki nesporazum ostavljaju iza sebe jer im je, kako kažu, zajednički cilj uvijek važniji od ega.

''Nije to baš samo kad nema nikog oko nas. Mi smo emotivni i onda kad se posvađamo, ne gledamo je li ima ikog oko nas, izbacimo to iz sebe'', kaže Martin.

A dok drugi traže izgovore, oni izlaze na vodu. Bez obzira na uvjete, trening se odrađuje.

''Veslamo u principu ako se ne zaledi do nekih 2 stupnja, ali ako je ispod, onda ne. Onda imamo ergometar, simulator veslanja, tako da treniramo istu količinu i po zimi i po ljeti'', objasnio nam je Martin.

Braća kažu kako ne mogu zamisliti život bez sporta, pa čak ni kada se umirove. Veliki su ljubitelji tenisa, boksa i planinarskog hodanja.

''Sigurno, definitivno. Ja osobno neću nikad stati. Evo, isto sad kad završi Svjetsko prvenstvo imam tri tjedna odmora. Mislim da zadnjih pet godina nije jedan dan prošao da nisam bar nešto napravio, bar sat vremena. Tijelo to traži, glava to traži'', tvrdi Martin.

Otkrili su nam i gdje ih možemo sresti ovoga ljeta.

''Pa imamo dobre planove ove godine, malo drugačije. Žena je iz Splita pa onda smo u Dalmaciji. Sad ćemo prvi dio odmora ovako. Meni kum Hrgović ima meč dan iza našeg finala, tak da idem u London pa ću onda povesti i obitelj. Pa onda par dana iza idemo na Formulu u Moncu. To će biti zanimljivo i totalno drugačije. Onda ćemo ostati u Italiji, Gardaland i to'', otkrio nam je Valent.

''Ja se veselim. Ići ću sa suprugom tjedan do deset dana negdje. Ona ne može više godišnjeg dobiti, ali ne znamo još gdje. Volimo daleko otići'', priznaje nam Martin.

Braća Sinković o svom uspjehu ne sanjaju, oni ga već desetljećima grade svakog dana. Jer na kraju, ne pamte se izgovori, pamte se oni koji su unatoč svemu nastavili veslati.

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