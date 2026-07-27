Prvi put se oglasila Hrvatica iz reality showa nakon incidenta u Dubrovniku: "Kad sam pogledala snimke..."

Laura Prgomet prvi se put javno oglasila nakon incidenta u Dubrovniku. Influencerica je priznala odgovornost za svoje ponašanje, ispričala se policijskim službenicima te otkrila da je zbog svega potražila stručnu psihološku pomoć.

Influencerica i reality kandidatkinja Laura Prgomet, prvi se put opširnije oglasila nakon incidenta koji se početkom srpnja dogodio u Dubrovniku.

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U pisanoj izjavi za portal Hrvatska danas osvrnula se na cijelu situaciju, priznala odgovornost za svoje postupke, uputila ispriku policijskim službenicima i otkrila da je zbog svega potražila stručnu psihološku pomoć.

Priznala je da ju je vlastito ponašanje iznenadilo kada je pogledala snimke događaja.

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Laura Prgomet Foto: Laura Prgomet/Instagram

"Kada sam prvi put pogledala snimke tog događaja, ostala sam šokirana. Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla prepoznati. Ponašanje koje se na njima vidi nije ponašanje kakvo me inače opisuje niti predstavlja moje vrijednosti, moj karakter i način na koji živim svoj život", poručila je.

Naglasila je kako ne traži opravdanja te da u potpunosti prihvaća odgovornost za ono što se dogodilo. Posebno se ispričala policijskim službenicima, a osobito policajki kojoj je tijekom incidenta uputila neprimjerene riječi.

Laura Prgomet - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

"Iskreno mi je žao što je upravo ona bila izložena takvim riječima i ponašanju", napisala je.

Dodala je kako prihvaća djelo koje joj se stavlja na teret te iskreno žali zbog svega što se dogodilo.

U izjavi je istaknula i da u trenutku incidenta nije bila u svom uobičajenom psihofizičkom stanju, no dodatne okolnosti nije željela komentirati dok traje postupak.

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Laura Prgomet - 3 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Osvrnula se i na posljedice koje su na nju ostavili brojni komentari i reakcije na društvenim mrežama, otkrivši da je zbog svega potražila stručnu psihološku pomoć. Uputila je i apel javnosti za više razumijevanja prema osobama koje se nalaze u teškim psihičkim ili fizičkim stanjima.

Laura Prgomet - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

Na kraju je zahvalila obitelji, prijateljima i svima koji su joj pružaju podršku te zaključila porukom:

"S vjerom da iz svake pogreške možemo nešto naučiti i postati bolji ljudi, šaljem vam poruku mira, razumijevanja i ljubavi."

Izjavu u cjelosti pročitajte OVDJE.

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