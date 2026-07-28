Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju

Nakon vijesti o vandalskom činu koji je zgrozio hodočasnike u Međugorju Marko Perković Thompson poslao je simboličnu poruku na društvenim mrežama.

Marko Perković Thompson oglasio se nakon što su domaći mediji izvijestili o šokantnom vandalizmu u Međugorju, gdje su nepoznati počinitelji išarali Gospine kipove i zapalili oltar, što je izazvalo ogorčenje među vjernicima i hodočasnicima.

Glazbenik nije davao dodatne komentare, već je na društvenim mrežama podijelio stihove pjesme "Gospin dom", koja se nalazi na njegovu albumu "Hodočasnik" i posvećena je Gospi Međugorskoj – Kraljici Mira.

Podsjetimo, Thompson je pjesmu "Gospin dom" objavio prošle godine kao dio albuma "Hodočasnik", a tada je istaknuo da je posvećena Gospi Međugorskoj i nadahnuta iskustvom Međugorja.

Više o šoku u Međugorju čitajte OVDJE.

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