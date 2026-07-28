Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju

Nakon vijesti o vandalskom činu koji je zgrozio hodočasnike u Međugorju Marko Perković Thompson poslao je simboličnu poruku na društvenim mrežama.
Marko Perković Thompson oglasio se nakon što su domaći mediji izvijestili o šokantnom vandalizmu u Međugorju, gdje su nepoznati počinitelji išarali Gospine kipove i zapalili oltar, što je izazvalo ogorčenje među vjernicima i hodočasnicima.3 vijesti o kojima se priča uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom promijenio život iz korijena Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?
Glazbenik nije davao dodatne komentare, već je na društvenim mrežama podijelio stihove pjesme "Gospin dom", koja se nalazi na njegovu albumu "Hodočasnik" i posvećena je Gospi Međugorskoj – Kraljici Mira.
Podsjetimo, Thompson je pjesmu "Gospin dom" objavio prošle godine kao dio albuma "Hodočasnik", a tada je istaknuo da je posvećena Gospi Međugorskoj i nadahnuta iskustvom Međugorja.
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