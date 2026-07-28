Kovačićeva Izabel bliska je s djevojkom Erlinga Haalanda, objavile su simpatične zajedničke fotke

Supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića podijelila je fotografije koje otkrivaju koliko je bliska s partnericom Erlinga Haalanda.

Izabel Kovačić na svom je profilu na Instagramu podijelila niz elegantnih fotografija s Isabelle Haugseng Johansen, dugogodišnjom djevojkom norveške nogometne zvijezde Erlinga Haalanda.

Dvije prijateljice pozirale su u raskošnom ambijentu talijanske vile, odjevene u elegantne večernje haljine. Izabel je zablistala u dugoj bordo kreaciji otvorenih leđa, dok je Isabelle odabrala lepršavu cvjetnu haljinu. Na fotografijama se može vidjeti kako zagrljene šetaju dvorištem i uživaju u zajedničkom druženju.

Izabel Kovačić i Isabelle Haugseng Johansen - 4 Foto: Instagram

Izabel Kovačić i Isabelle Haugseng Johansen - 3 Foto: Instagram

Izabel Kovačić i Isabelle Haugseng Johansen - 2 Foto: Instagram

''Kratka priča o Isi i Izi'', piše u opisu.

Njihovo prijateljstvo razvilo se sasvim prirodno zahvaljujući njihovim partnerima. Mateo Kovačić i Erling Haaland već neko vrijeme dijele svlačionicu Manchester Cityja, a s godinama su se zbližile i njihove obitelji, pa se često i privatno druže.

Mateo Kovačić Foto: Instagram

Izabel Kovačić i Isabel Haugseng Johansen - 2 Foto: Instagram

Izabel Kovačić, Lu Mastrović i Isabel Haugseng Johansen - 1 Foto: Instagram

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 2 Foto: Instagram

Fotografije su nastale tijekom luksuznog vjenčanja vratara Paris Saint-Germaina Gianluigija Donnarumme i njegove dugogodišnje partnerice Alessije Elefante u Italiji. Među brojnim poznatim uzvanicima bili su i Mateo i Izabel Kovačić te Erling Haaland s Isabelle Haugseng Johansen, koji su privukli veliku pozornost svojim elegantnim izdanjima.

Mateo Kovačić, Erling Haaland i Izabel Kovačić Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia

Erling Haaland s partnericom Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia

Podsjetimo, Izabel i Mateo u braku su od 2017. godine, a zajedno imaju sina Ivana i kćer Lunu. Posljednjih godina obitelj živi u Manchesteru, gdje Mateo nastupa za Manchester City. Izabel je, osim što vodi vlastite poslovne projekte, često uz supruga na važnim sportskim i društvenim događanjima, a čini se da je u Engleskoj stekla i vrijedna prijateljstva koja traju i izvan nogometnih terena.

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OVDJE pogledajte koju je cifru Izabel Kovačić izdvojila za haljinu na vjenčanju talijanskog nogometnog vratara.

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