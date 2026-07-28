Kovačićeva Izabel bliska je s djevojkom Erlinga Haalanda, objavile su simpatične zajedničke fotke

Supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića podijelila je fotografije koje otkrivaju koliko je bliska s partnericom Erlinga Haalanda.
Izabel Kovačić na svom je profilu na Instagramu podijelila niz elegantnih fotografija s Isabelle Haugseng Johansen, dugogodišnjom djevojkom norveške nogometne zvijezde Erlinga Haalanda.3 vijesti o kojima se priča uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom promijenio život iz korijena Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?
Dvije prijateljice pozirale su u raskošnom ambijentu talijanske vile, odjevene u elegantne večernje haljine. Izabel je zablistala u dugoj bordo kreaciji otvorenih leđa, dok je Isabelle odabrala lepršavu cvjetnu haljinu. Na fotografijama se može vidjeti kako zagrljene šetaju dvorištem i uživaju u zajedničkom druženju.
Izabel Kovačić i Isabelle Haugseng Johansen - 4 Foto: Instagram
Izabel Kovačić i Isabelle Haugseng Johansen - 3 Foto: Instagram
Izabel Kovačić i Isabelle Haugseng Johansen - 2 Foto: Instagram
''Kratka priča o Isi i Izi'', piše u opisu.
Njihovo prijateljstvo razvilo se sasvim prirodno zahvaljujući njihovim partnerima. Mateo Kovačić i Erling Haaland već neko vrijeme dijele svlačionicu Manchester Cityja, a s godinama su se zbližile i njihove obitelji, pa se često i privatno druže.
Mateo Kovačić Foto: Instagram
Izabel Kovačić i Isabel Haugseng Johansen - 2 Foto: Instagram
Izabel Kovačić, Lu Mastrović i Isabel Haugseng Johansen - 1 Foto: Instagram
Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 2 Foto: Instagram
Fotografije su nastale tijekom luksuznog vjenčanja vratara Paris Saint-Germaina Gianluigija Donnarumme i njegove dugogodišnje partnerice Alessije Elefante u Italiji. Među brojnim poznatim uzvanicima bili su i Mateo i Izabel Kovačić te Erling Haaland s Isabelle Haugseng Johansen, koji su privukli veliku pozornost svojim elegantnim izdanjima.
Mateo Kovačić, Erling Haaland i Izabel Kovačić Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia
Erling Haaland s partnericom Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia
Podsjetimo, Izabel i Mateo u braku su od 2017. godine, a zajedno imaju sina Ivana i kćer Lunu. Posljednjih godina obitelj živi u Manchesteru, gdje Mateo nastupa za Manchester City. Izabel je, osim što vodi vlastite poslovne projekte, često uz supruga na važnim sportskim i društvenim događanjima, a čini se da je u Engleskoj stekla i vrijedna prijateljstva koja traju i izvan nogometnih terena.
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OVDJE pogledajte koju je cifru Izabel Kovačić izdvojila za haljinu na vjenčanju talijanskog nogometnog vratara.
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