Legendarni holivudski glumac proslavio je rođendan u Dubrovniku, snimljen je na večeri!

Kevin Spacey ponovno je rođendan odlučio proslaviti u jednom od najljepših hrvatskih gradova, a fotografija slavnog oskarovca iz Dubrovnika brzo je privukla pozornost na društvenim mrežama.
Holivudski glumac Kevin Spacey svoj je 67. rođendan obilježio u Dubrovniku, gdje je večerao u jednom od najpoznatijih gradskih ribljih restorana, a fotografija s proslave ubrzo je osvanula na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom promijenio život iz korijena Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?
Dvostruki oskarovac rođendan je proslavio u restoranu Proto, iz kojeg su se pohvalili njegovim posjetom na Instagramu.
"Sinoć smo imali posebnu čast i zadovoljstvo ugostiti cijenjenog glumca Kevina Spaceyja, dvostrukog dobitnika Oscara. Bili smo oduševljeni što je odabrao Proto kao mjesto za proslavu svog rođendana u Dubrovniku", poručili su iz restorana te zahvalili glumcu i njegovim prijateljima na posjetu.
Na objavljenoj fotografiji Spacey pozira uz hrvatskog redatelja Jakova Sedlara, s kojim ga već godinama veže prijateljstvo. Ispred slavljenika nalazila se čokoladna rođendanska torta, a iz restorana su otkrili kako je društvo tijekom večeri uživalo u morskim specijalitetima i dalmatinskim okusima.
Spacey je sa Sedlarom surađivao na filmu "Bilo jednom u Hrvatskoj", u kojem je utjelovio prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Upravo je tijekom tog projekta započelo njihovo prijateljstvo koje traje i danas.
Kevin Spacey u Hrvatskoj 2008. Foto: Admir Buljubasic / CROPIX/Cropix
Kevin Spacey u Hrvatskoj 2008. Foto: Damjan Tadic / CROPIX/Cropix
Kevin Spacey - 4 Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia
Glumčev dolazak u Dubrovnik podsjetio je i na njegov prethodni rođendan u Gradu. Naime, Spacey je ondje još 2009. godine proslavio svoj 50. rođendan, a 17 godina kasnije ponovno se vratio, ovoga puta tijekom 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
Posljednjih godina Spacey je rijetko bio u središtu pozornosti zbog filmskih projekata, a mnogo češće zbog sudskih postupaka koji su obilježili njegovu karijeru. Nakon što se 2017. našao u središtu skandala zbog optužbi više muškaraca za seksualno nedolično ponašanje i napade, ostao je bez uloge u seriji "House of Cards" te je uklonjen iz više velikih holivudskih produkcija.
Kevin Spacey - 3 Foto: Syspeo / Sipa Press / Profimedia
Kevin Spacey - 1 Foto: Estelle Carlier / Starface / Profimedia
U građanskom postupku koji je protiv njega pokrenuo glumac Anthony Rapp 2022. godine nije proglašen odgovornim, dok je 2023. u Londonu oslobođen svih devet optužbi za seksualne prijestupe nad četvoricom muškaraca. U ožujku 2026. postigao je povjerljivu nagodbu s trojicom muškaraca koji su protiv njega vodili građanske postupke u Velikoj Britaniji, a detalji nagodbe nisu objavljeni. Spacey je tijekom cijelog procesa poricao da je počinio bilo kakav seksualni prijestup.
Nakon povlačenja iz najvećih holivudskih produkcija nastavio je glumiti u manjim međunarodnim projektima, a posljednjih godina povremeno boravi i u Hrvatskoj.
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity ''Bolesno!'' Seve pokazala guzu u haljini s kružnim izrezom na neočekivanom mjestu!
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Rakitićev izljev ljubavi prema predivnoj supruzi: ''S tobom sam shvatio...''