Legendarni holivudski glumac proslavio je rođendan u Dubrovniku, snimljen je na večeri!

Kevin Spacey ponovno je rođendan odlučio proslaviti u jednom od najljepših hrvatskih gradova, a fotografija slavnog oskarovca iz Dubrovnika brzo je privukla pozornost na društvenim mrežama.

Holivudski glumac Kevin Spacey svoj je 67. rođendan obilježio u Dubrovniku, gdje je večerao u jednom od najpoznatijih gradskih ribljih restorana, a fotografija s proslave ubrzo je osvanula na društvenim mrežama.

Dvostruki oskarovac rođendan je proslavio u restoranu Proto, iz kojeg su se pohvalili njegovim posjetom na Instagramu.

"Sinoć smo imali posebnu čast i zadovoljstvo ugostiti cijenjenog glumca Kevina Spaceyja, dvostrukog dobitnika Oscara. Bili smo oduševljeni što je odabrao Proto kao mjesto za proslavu svog rođendana u Dubrovniku", poručili su iz restorana te zahvalili glumcu i njegovim prijateljima na posjetu.

Na objavljenoj fotografiji Spacey pozira uz hrvatskog redatelja Jakova Sedlara, s kojim ga već godinama veže prijateljstvo. Ispred slavljenika nalazila se čokoladna rođendanska torta, a iz restorana su otkrili kako je društvo tijekom večeri uživalo u morskim specijalitetima i dalmatinskim okusima.

Spacey je sa Sedlarom surađivao na filmu "Bilo jednom u Hrvatskoj", u kojem je utjelovio prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Upravo je tijekom tog projekta započelo njihovo prijateljstvo koje traje i danas.

Kevin Spacey u Hrvatskoj 2008. Foto: Admir Buljubasic / CROPIX/Cropix

Kevin Spacey u Hrvatskoj 2008. Foto: Damjan Tadic / CROPIX/Cropix

Kevin Spacey - 4 Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Glumčev dolazak u Dubrovnik podsjetio je i na njegov prethodni rođendan u Gradu. Naime, Spacey je ondje još 2009. godine proslavio svoj 50. rođendan, a 17 godina kasnije ponovno se vratio, ovoga puta tijekom 77. Dubrovačkih ljetnih igara.

Posljednjih godina Spacey je rijetko bio u središtu pozornosti zbog filmskih projekata, a mnogo češće zbog sudskih postupaka koji su obilježili njegovu karijeru. Nakon što se 2017. našao u središtu skandala zbog optužbi više muškaraca za seksualno nedolično ponašanje i napade, ostao je bez uloge u seriji "House of Cards" te je uklonjen iz više velikih holivudskih produkcija.

Kevin Spacey - 3 Foto: Syspeo / Sipa Press / Profimedia

Kevin Spacey - 1 Foto: Estelle Carlier / Starface / Profimedia

U građanskom postupku koji je protiv njega pokrenuo glumac Anthony Rapp 2022. godine nije proglašen odgovornim, dok je 2023. u Londonu oslobođen svih devet optužbi za seksualne prijestupe nad četvoricom muškaraca. U ožujku 2026. postigao je povjerljivu nagodbu s trojicom muškaraca koji su protiv njega vodili građanske postupke u Velikoj Britaniji, a detalji nagodbe nisu objavljeni. Spacey je tijekom cijelog procesa poricao da je počinio bilo kakav seksualni prijestup.

Nakon povlačenja iz najvećih holivudskih produkcija nastavio je glumiti u manjim međunarodnim projektima, a posljednjih godina povremeno boravi i u Hrvatskoj.

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