Nova uloga Zinedinea Zidanea u fokus je stavila njegovu suprugu, s kojom je u braku 32 godine

Zinedine Zidane novi je izbornik Francuske, a uz njega je i supruga Véronique, s kojom je u vezi još od tinejdžerskih dana.
Zinedine Zidane vraća se na veliku nogometnu scenu kao novi izbornik Francuske, gdje je na klupi naslijedio Didiera Deschampsa. Ugovor mu počinje 1. kolovoza i traje četiri godine, a uz legendarnog Francuza i dalje je njegova dugogodišnja supruga Véronique Zidane, koja ga prati još od tinejdžerskih dana.3 vijesti o kojima se priča uhvaćeni zajedno! Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom kratko i jasno Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
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Tko je Véronique Zidane?
Véronique Zidane, djevojačkog prezimena Fernández Lentisco, rođena je 1971. godine u obitelji španjolskih doseljenika u Francuskoj. Studirala je biologiju, no ubrzo je odustala od fakulteta kako bi se posvetila plesu. Školovala se u poznatoj plesnoj akademiji Rosella Hightower u Cannesu, a jedno vrijeme radila je i kao model.
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Zinedine Zidane sa suprugom - 2 Foto: MIMMO CARRIERO-/IPA / Sipa Press / Profimedia
Sa Zinedineom Zidaneom upoznala se 1989. godine, kada su oboje imali 16 godina. Nakon pet godina veze vjenčali su se u Bordeauxu, a Véronique se s vremenom potpuno povukla iz javnosti i posvetila obitelji, ostajući njegova najveća podrška tijekom cijele karijere.
Zinedine Zidane sa suprugom - 1 Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Zinedine Zidane (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Par je zajedno više od 35 godina, a u braku su od 1994. Zidane je jednom priznao da je u mladosti bio toliko sramežljiv da joj se dugo nije usudio prići, no njihova je ljubavna priča ubrzo prerasla u jednu od najstabilnijih u svijetu sporta.
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Zinedine Zidane (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Zajedno imaju četvoricu sinova – Enza, Lucu, Thea i Elyaza. Sva četvorica prošla su nogometnu školu Real Madrida. Enzo se prošle godine oprostio od profesionalnog nogometa, Luca danas brani za Granadu i predstavlja Alžir, Theo igra za Córdobu, dok je najmlađi Elyaz član francuskog Red Stara nakon odlaska iz Realove akademije.
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