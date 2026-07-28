Nova uloga Zinedinea Zidanea u fokus je stavila njegovu suprugu, s kojom je u braku 32 godine

Zinedine Zidane novi je izbornik Francuske, a uz njega je i supruga Véronique, s kojom je u vezi još od tinejdžerskih dana.

Zinedine Zidane vraća se na veliku nogometnu scenu kao novi izbornik Francuske, gdje je na klupi naslijedio Didiera Deschampsa. Ugovor mu počinje 1. kolovoza i traje četiri godine, a uz legendarnog Francuza i dalje je njegova dugogodišnja supruga Véronique Zidane, koja ga prati još od tinejdžerskih dana.

Galerija 4 4 4 4 4

Više čitajte na gol.hr-u (OVDJE).

Tko je Véronique Zidane?

Véronique Zidane, djevojačkog prezimena Fernández Lentisco, rođena je 1971. godine u obitelji španjolskih doseljenika u Francuskoj. Studirala je biologiju, no ubrzo je odustala od fakulteta kako bi se posvetila plesu. Školovala se u poznatoj plesnoj akademiji Rosella Hightower u Cannesu, a jedno vrijeme radila je i kao model.

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik otkrila s kim provodi ljeto: "Tko preživi, pričat će!"

Zinedine Zidane sa suprugom - 2 Foto: MIMMO CARRIERO-/IPA / Sipa Press / Profimedia

Sa Zinedineom Zidaneom upoznala se 1989. godine, kada su oboje imali 16 godina. Nakon pet godina veze vjenčali su se u Bordeauxu, a Véronique se s vremenom potpuno povukla iz javnosti i posvetila obitelji, ostajući njegova najveća podrška tijekom cijele karijere.

Zinedine Zidane sa suprugom - 1 Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Zinedine Zidane (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Par je zajedno više od 35 godina, a u braku su od 1994. Zidane je jednom priznao da je u mladosti bio toliko sramežljiv da joj se dugo nije usudio prići, no njihova je ljubavna priča ubrzo prerasla u jednu od najstabilnijih u svijetu sporta.

Pogledaji ovo inMagazin Samozatajna kći Miroslava Škore zablistala u očevu novom spotu: ''Nema ponosnije osobe od mene u ovom trenutku''

Zinedine Zidane (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Zajedno imaju četvoricu sinova – Enza, Lucu, Thea i Elyaza. Sva četvorica prošla su nogometnu školu Real Madrida. Enzo se prošle godine oprostio od profesionalnog nogometa, Luca danas brani za Granadu i predstavlja Alžir, Theo igra za Córdobu, dok je najmlađi Elyaz član francuskog Red Stara nakon odlaska iz Realove akademije.

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Tko je 16 godina mlađa supruga novog talijanskog izbornika? Zbog nje je okrenuo novu životnu stranicu

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Na Camino je otišao s teretom, a vratio se s mirom u srcu: ''Kako sam krenuo...''

Pogledaji ovo Celebrity Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet