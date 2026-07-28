Lu Dedić pojavila se na predstavljanju posljednjeg albuma pokojnog oca, trenutak je bio posebno emotivan

U Šibeniku je predstavljen posljednji album Matije Dedića, "Live in Kuća umjetnosti Arsen", snimljen na koncertu održanom 2021. godine.

U Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku predstavljen je posljednji album jazz-glazbenika Matije Dedića, "Live in Kuća umjetnosti Arsen", snimljen tijekom koncerta kojim je 2021. godine otvoren taj kulturni prostor.

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Promocija je održana na rođendan njegova oca Arsena Dedića, zbog čega je cijeli događaj imao posebno emotivno značenje i bio svojevrsna posveta njihovoj glazbenoj ostavštini.

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Lu Dedić - 4 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell

Predstavljanju albuma, koje se održalo u godini kada Kuća umjetnosti Arsen obilježava petu obljetnicu rada, nazočila je i Matijina kći Lu Dedić, koja uspješno gradi vlastitu glazbenu karijeru. Među uzvanicima bili su i Joško Lokas te Ana Radišić.

Lu Dedić - 5 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell

Lu Dedić - 3 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell

Na albumu se nalazi 14 skladbi odabranih s koncerta održanog prilikom otvorenja Kuće umjetnosti Arsen, a od danas je dostupan i u fizičkom izdanju. Uz Matiju Dedića na tom su nastupu sudjelovali i njegova mama Gabi Novak, Lu Dedić, Marko Ramljak te Big Band Šibenik.

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Lu Dedić - 2 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell

Lu Dedić - 1 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell

Podsjetimo, Matija Dedić preminuo je 8. lipnja 2025. godine. Na prvu godišnjicu njegove smrti njegova kći Lu dirnula je pratitelje objavom na Instagramu, gdje je podijelila crno-bijelu fotografiju njihova zajedničkog nastupa uz kratku, ali emotivnu poruku: "Volim te".

Matija Dedić i Gabi Novak Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Matija Dedić Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

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