Lu Dedić pojavila se na predstavljanju posljednjeg albuma pokojnog oca, trenutak je bio posebno emotivan

U Šibeniku je predstavljen posljednji album Matije Dedića, "Live in Kuća umjetnosti Arsen", snimljen na koncertu održanom 2021. godine.
U Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku predstavljen je posljednji album jazz-glazbenika Matije Dedića, "Live in Kuća umjetnosti Arsen", snimljen tijekom koncerta kojim je 2021. godine otvoren taj kulturni prostor.3 vijesti o kojima se priča "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat kratko i jasno Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
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Promocija je održana na rođendan njegova oca Arsena Dedića, zbog čega je cijeli događaj imao posebno emotivno značenje i bio svojevrsna posveta njihovoj glazbenoj ostavštini.
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Lu Dedić - 4 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell
Predstavljanju albuma, koje se održalo u godini kada Kuća umjetnosti Arsen obilježava petu obljetnicu rada, nazočila je i Matijina kći Lu Dedić, koja uspješno gradi vlastitu glazbenu karijeru. Među uzvanicima bili su i Joško Lokas te Ana Radišić.
Lu Dedić - 5 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell
Lu Dedić - 3 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell
Na albumu se nalazi 14 skladbi odabranih s koncerta održanog prilikom otvorenja Kuće umjetnosti Arsen, a od danas je dostupan i u fizičkom izdanju. Uz Matiju Dedića na tom su nastupu sudjelovali i njegova mama Gabi Novak, Lu Dedić, Marko Ramljak te Big Band Šibenik.
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Lu Dedić - 2 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell
Lu Dedić - 1 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell
Podsjetimo, Matija Dedić preminuo je 8. lipnja 2025. godine. Na prvu godišnjicu njegove smrti njegova kći Lu dirnula je pratitelje objavom na Instagramu, gdje je podijelila crno-bijelu fotografiju njihova zajedničkog nastupa uz kratku, ali emotivnu poruku: "Volim te".
Matija Dedić i Gabi Novak Foto: Ivana Nobilo / CROPIX
Matija Dedić Foto: Bruno Konjevic / CROPIX
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