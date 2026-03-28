Lu Dedić emotivnim govorom na Porinu odala počast baki Gabi Novak: ''Znam da bi bila sretna...''

Lu Dedić emotivnim je riječima na Porinu odala počast baki Gabi Novak. Njezin govor snažno je odjeknuo dvoranom, a publika je teško suzdržavala suze.

U Splitu je održana 33. dodjela nagrade Porin, večer obilježena emocijama i povratkom pod Marjan nakon osam godina.

Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu posthumno je pripao Gabi Novak za pjesmu ''Nada''. Nagradu je preuzela njezina unuka Lu Dedić, što je izazvalo snažnu reakciju publike koja ju je nagradila dugim pljeskom.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić

Dok je preuzimala nagradu, emocije nije skrivala.

Lu Dedić

''Užasno me ovo razveselilo i užasno je puno emocija jer je predivna večer pa neću ići u patetiku. Hvala vam puno što ste osim kvalitete prepoznali i ogromnu hrabrost kojan je bila potrebna za ovaj projekt. Ne znam više što da kažem'', rekla je vidno dirnuta kći pokojnog Matije Dedića, a mnogi u publici teško su suzdržavali suze slušajući njezine riječi.

Lu Dedić

''Zbilja je zasluženo i znam da bi Gabi bila sretna zbog ove nagrade'', dodala je i zahvalila se ostalim nominiranim pjevačicama.

Matija Dedić, Lu Dedić

Podsjetimo, Mlada nasljednica nastavila je obiteljsku glazbenu tradiciju Arsena, Gabi i Matije, a prošle je godine doživjela duplu tragediju. Prvo je preminuo njen otac Matija, a potom i baka i naša velika glazbena diva, Gabi Novak.

Lu Dedić

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić

OVDJE pogledajte tko su dobitnici 33. Porina.

