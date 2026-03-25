Jedna od najposebnijih negativki s malih ekrana: Kako danas izgleda vampirica iz kultne serije?

Juliet Landau će uskoro proslaviti svoj 61. rođendan, no mnogi fanovi televizijskih serija i dalje ju pamte po ulozi vampirice Drusille u "Buffy, ubojica vampira".

Serija "Buffy, ubojica vampira" obilježila je kasne devedesete i početak 2000-ih kao jedan od najutjecajnijih TV fenomena, spajajući horor, humor i tinejdžersku dramu na način koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Iz tog razloga, mnoge je nedavno neugodno iznenadila vijest o otkazivanju ponovnog pokretanja serije u kojoj su glavnu kreativnu ulogu imale Sarah Michelle Gellar i Chloe Zhao.

Osim što je lansirala karijere brojnih glumaca, serija je ostala upamćena i po svojim nezaboravnim negativcima, a među njima se posebno istaknula Drusilla, jeziva i hipnotična vampirica koju je utjelovila Juliet Landau.

No iza te hipnotičke i jezive uloge krije se bogata glumačka karijera i duboka umjetnička priča.

Landau je rođena 30. ožujka 1965. u Los Angelesu u umjetničkoj obitelji – njezin otac bio je poznati glumac Martin Landau, a majka glumica Barbara Bain. Odrastanje u takvom okruženju prirodno ju je usmjerilo prema glumi. Ipak, isprva se bavila baletom i trenirala kao profesionalna plesačica, no ozljeda ju je potaknula da se potpuno posveti glumi.

Karijeru je započela početkom 90-ih kroz manje filmske i televizijske uloge, a postupno je gradila reputaciju glumice koja se ne boji zahtjevnih i nekonvencionalnih likova.

Prije velikog proboja pojavila se u nekoliko serija i filmova, poput "Ed Wood", no prava prilika stigla je sredinom desetljeća.

Uloga Drusille u "Buffy, ubojica vampira" stigla je 1997. i brzo ju je lansirala među najprepoznatljivije TV negativke. Landau je lik gradila vrlo pažljivo – inspiraciju je pronašla u nijemim filmovima, posebno u ekspresivnoj glumi i fizičkoj gestikulaciji. Drusilla je zbog toga djelovala gotovo hipnotički, s pomalo djetinjastim, ali istovremeno zastrašujućim ponašanjem, a inspiraciju je, među ostalima, našla i u Nancy Spungen.

Zanimljivo, Drusilla je bila vampirica s narušenim mentalnim stanjem, što je Landau dodatno naglasila kroz glas, pokrete i način govora, stvarajući jedan od najupečatljivijih likova u seriji.

Drusilla je brzo postala kultni lik, a mnogi fanovi i kritičari smatraju je jednom od najposebnijih vampirskih interpretacija na televiziji. Za razliku od klasičnih hladnih vampira, Drusilla je bila emotivna, nepredvidiva i gotovo poetska, što je dodatno obogatilo svijet "Buffy" i spin-offa "Angel", u kojem se također pojavljivala.

Njezin lik i danas inspirira fanove, cosplay scenu i autore unutar fantasy i horor žanra.

Nakon uspjeha u "Buffy", nastavila je graditi karijeru kroz raznolike projekte – od televizije i filma do kazališta i glasovne glume.

Pojavljivala se u serijama poput "Enterprise", "Criminal Minds" i drugima, a aktivna je i u nezavisnoj filmskoj sceni. Također se okušala i kao redateljica, čime je dodatno proširila svoj kreativni opus.

Danas vodi podcast "RE-VAMPED with Juliet Landau" posvećen Buffy univerzumu, gdje razgovara s kolegama, analizira epizode i dijeli zanimljive priče iza kulisa. Na taj način ostaje povezana s fanovima i održava nasljeđe serije živim i desetljećima nakon emitiranja. Osim toga, sudjeluje i na konvencijama fanova, koji ju opisuju kao jednu od najsimpatičnijih i najsusretljivijih glumica s kojima su se imali priliku sresti.

Juliet je u braku s producentom Deverillom Weekesom, s kojim često surađuje i na kreativnim projektima. Za razliku od svog upečatljivog lika, u privatnom životu poznata je kao smirena i posvećena umjetnica koja cijeni privatnost.

I danas je aktivna u industriji – glumi, režira, producira i sudjeluje u projektima vezanim uz fandom i pop kulturu.

Juliet Landau možda je imala mnogo uloga, ali Drusilla je ona koja ju je učinila besmrtnom u očima publike. Njezina interpretacija pokazuje kako se jedan lik može pretvoriti u simbol – i kako prava umjetnost ostaje zapamćena dugo nakon što se svjetla reflektora ugase.

