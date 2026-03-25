Strastvene puse potvrdile šuškanja: Isklesanog miljenika žena zavela je Neymarova bivša

Shawn Mendes i brazilska glumica Bruna Marquezine snimljeni su u prisnim trenucima u luksuznom apartmanu u Riju.

Kanadski pjevač Shawn Mendes ovih dana boravi u Rio de Janeiru, gdje nije samo zbog nastupa na festivalu Rock in Rio. Društvo mu pravi brazilska glumica Bruna Marquezine, s kojom je snimljen u vrlo bliskim trenucima.

Naime, na fotografijama iz luksuznog penthousea vidi se kako se 30-godišnja Bruna i 27-godišnji Shawn grle.

U jednom trenutku naslonjeni su uz okvir prozora, potpuno opušteni i fokusirani jedno na drugo, a zatim je pala i strastvena pusa.

Iako Shawn i Bruna još nisu službeno komentirali svoj prizori iz apartmana potvrdili su šuškanja o njihovom romansi - riječ o novom slavnom paru koji će se u narednom razdoblju pomno pratiti.

Ovo je ujedno i Shawnova prva javna romansa nakon prekida s Camilom Cabello, s kojom je bio u dugoj i medijski vrlo praćenoj vezi.

Posebno zanimljiv detalj za javnost jest činjenica da je Bruna bivša djevojka nogometne zvijezde Neymara. Njihova turbulentna veza trajala je, s prekidima, od 2013. do 2018. godine, a Bruna je danas jedna od najpoznatijih brazilskih glumica s uspješnom karijerom i u Hollywoodu.

Ovu ljepoticu na Instagramu prati više od 44 milijuna pratitelja.

Shawn i Bruna snimljeni su zajedno i početkom godine, a više o tome pisali smo OVDJE.

