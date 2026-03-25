Enis Bešlagić pokazao prekrasnu kćer, povezuje je posebno prijateljstvo s našom glazbenicom

Glumac privatni život drži podalje od očiju javnosti, no ovaj put napravio je iznimku. Fotografija s kćeri brzo je privukla pažnju njegovih pratitelja.
Enis Bešlagić rijetko dijeli obiteljske trenutke, ali je sada napravio iznimku na društvenim mrežama.
Naime, na Instagramu je objavio fotografiju sa svojom nasljednicom Asjom. Otac i kći pozirali su s Josipom Lisac, a fotka je nastala na dodjeli prestižne nagrade ''Večernjakova ruža''.
"Hvala velikoj divi Josipi Lisac na onim svim divnim otpjevanim tekstovima i njenoj energiji kojom nas je zadužila svojom posebnošću, hvala Bogu na prilici da našu djecu još možemo odgajati na tim divnim emocijama i uživati u njihovoj prisutnosti", napisao je Enis na društvenim mrežama.
Obitelj Bešlagić godinama njeguje blisko prijateljstvo s Ninom Badrić, koja je prije desetak godina na društvenim mrežama podijelila presladak trenutak s Asjom. Naime, tada se još kao djevojčica pridružila Nini na pozornici u Sarajevu i osvojila srca publike.
Nina Badrić, Asja Bešlagić Foto: Instagram
''Bila je to ljubav na prvi pogled. Najprije mi je ukrala mikrofon, a onda i srce. Ja sam rekla: 'Dobra večer, Sarajevo', a Asja: 'Doblo mece, Zabrege''', napisala je Nina uz njihovu zajedničku fotografiju koju je objavila na Instagramu.
Enis se s obitelji pojavio i na 50. rođendanu naše glazbenice. Dobro raspoložena obitelj u elegantnim kombinacijama rado je pozirala fotografima.
Enis Bešlagić, Asja Bešlagić Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Inače, Enis kojega gledamo kao člana žirija našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', godinama je u braku s lijepom Sabinom, a osim Asje, imaju i sina Maka. Kako on izgleda pogledajte OVDJE.
Enis Bešlagić, Sabina Bešlagić, Asja Bešlagić Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Enis Bešlagić, Sabina Bešlagić, Asja Bešlagić, Nina Badrić Foto: Matija Habljak/PIXSELL
