Kriv za silovanje i drogiranje! Bill Cosby svojoj žrtvi mora isplatiti skoro 60 milijuna dolara odštete

Nastavio se pad nekada omiljenog tate s malih ekrana Billa Cosbyja koji zbog slučaja silovanja iz 1972. mora platiti 59,25 milijuna dolara odštete.

Nekada najomiljeniji tata televizijskih ekrana Bill Cosby ponovno se našao u središtu pravne bitke nakon što ga je građanska porota u Kaliforniji proglasila odgovornim za drogiranje i seksualni napad na Donnu Motsinger još 1972. godine.

Nakon gotovo dvotjednog suđenja u Santa Monici, porota je donijela odluku kojom 88-godišnji komičar mora platiti ukupno 59,25 milijuna dolara odštete. Od toga je 17,5 milijuna dolara dodijeljeno za prošlu štetu, 1,75 milijuna za buduću štetu, dok je dodatnih 40 milijuna dolara određeno kao kaznena odšteta.

Motsinger je u tužbi navela kako ju je Cosby pozvao na svoj nastup, nakon čega joj je dao vino i tablete za koje je mislila da su aspirin. Tvrdi da je ubrzo počela gubiti svijest te da se kasnije probudila u svom domu bez većine odjeće, uvjerena da je bila drogirana i silovana.

"Nosim teret onoga što mi se dogodilo više od 50 godina. Danas je porota vidjela istinu i pozvala ga na odgovornost", izjavila je Motsinger nakon presude.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ova žena i zašto cijeli svijet prati njenu dramu s bivšim partnerom?

Pravni tim osramoćenog glumca poručio je da su razočarani presudom te da će uložiti žalbu. Tijekom suđenja, obrana je tvrdila kako se optužbe temelje na pretpostavkama i da tužiteljica nema jasan dokaz što se dogodilo.

Ova presuda dolazi gotovo pet godina nakon što je Cosby pušten iz zatvora u Pennsylvaniji, gdje je prethodno bio osuđen za sličan slučaj. Ta je presuda kasnije poništena odlukom Vrhovnog suda.

Tijekom godina više od 60 žena optužilo je Cosbyja za seksualne napade, drogiranje i uznemiravanje, što je snažno narušilo njegov nekadašnji imidž američkog tate. Iako je u nekim slučajevima postignuta nagodba, a u drugima su donesene presude, ova odšteta jedna je od najvećih koju je do sada morao platiti.

Odluka porote ponovno je otvorila raspravu o odgovornosti i pravdi u slučajevima koji sežu desetljećima unatrag, ali i o nasljeđu jedne od nekoć najvoljenijih televizijskih zvijezda.

Kakve izopaćene stvari je radio iza scene, pročitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tko je žena koju zovu kraljicom razvoda? Njezine usluge traže samo najveći

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Uspon i pad glazbene senzacije: Zbog jednog poteza našla se pod žestokim napadima

Pogledaji ovo inMagazin Maja Šuput i Šime Elez otkrili su nam oko čega se lome koplja u njihovoj vezi i kako nađu zajednički jezik!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se male špijunke iz hit franšize? Njezin život danas mnoge će iznenaditi