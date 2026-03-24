Maja Šuput i Šime Elez otkrili su nam oko čega se lome koplja u njihovoj vezi i kako nađu zajednički jezik!

Mnogi još uvijek misle da je ljubavna romansa Maje Šuput i Šime Eleza samo marketinški trik pa smo ih priveli zajedno pred kamere da raščistimo stvari. Par nam je otkrio oko čega se lome koplja u njihovoj vezi, kako nađu zajednički jezik, ali i u kakvom je Šime odnosu s Majinim sinom. S ovim IT parom razgovorao je naš Davor Garić.

Maja Šuput i Šime Elez jednostavno su nerazdvojni. Modno usklađeni pojavili su se na crvenom tepihu i pokazali da svoju ljubav više ne kriju.

''Nadopunjavamo se, slažemo se. Večeras sam Maji došao kao potpora'', izjavio je Šime Elez za kamere IN magazina.

Svaki korak koji ovaj par napravi, puni medijske stupce, a posebna su poslastica njihova zajednička putovanja. Ipak, donijeti tu važnu odluku - kamo otputovati - katkad nije tako lagano kako se čini.

''Korak naprijed, dva nazad i onda opet tri naprijed, ali u suštini uvijek se dogovorimo i uvijek izađemo na zelenu granu, nađemo taj zajednički jezik i dok je tako dobro je'', govori Šime.

''Ako imaš malo vremena i ako imaš s kim, onda ni nije tako teško nać destinaciju ili način na koji ćemo provest slobodno vrijeme!'', dodala je Maja.

Gdje je sljedeća destinacija, gdje putujete?

''Ekskluziva!'', bio je Šimin odgovor.

''Da, pa nećemo ti sve reći, ali sigurno nećemo baš tamo sjediti kući'', izjavila je Maja u svom stilu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Šokirala je sve šišanjem svojih kovrči, a publika joj to dugo nije oprostila

Maju i Šimu dijeli 19 godina razlike, no lako se dogovore. Evo oko čega najčešće raspravlja ovaj par!

Šime: ''Šta ćemo paliti na televiziji i koju ćemo sortu vina otvoriti'', otkrio nam je Šime.

''I šta ćemo jest, dosta je da'', dodala je Maja.

To su važne odluke.

''Ma to je sve dogovor u svega 15 sekundi'', kaže Šime.

''Da, ali imamo iste afinitete tako da nije problem. Problemi i nekakva ključna pitanja mislim da dolaze, kak bi rekla, s godinama'', smatra Maja.

''A sreća, godina još nemamo, mladi smo duhom boje'', naodvezao se Šime.

Proteklih se dana govorilo o Bloomovu petom rođendanu. Bilo je to slavlje na kakvom bi mu pozavidjeli i mnogo stariji.

''Bloom je samo htio disco party, a žena koja je organizirala je sama organizirala, tako da ja ne mogu preuzeti te zasluge. Ja sam samo rekla šta bi ja voljela kao mama, a evo, oni su svi bili prezadovoljni, bilo je malo zahtjevno jer su sva djeca i spavala na rođendanu, ujutro su se limuzinom vozili kroz grad, limuzina nije mogla ni do vrtića ujutro, tako da je užasno bilo zabavno i evo, svi su prezadovoljni, svi su preživjeli i moram priznati da su mi svi roditelji rekli kao, pa možemo li drugi put ostat na tim dječjim zabavama, obzirom da je bilo fakat ludo'', ispričala je Maja.

A kako izgledaju Šimina druženja s Bloomom?

''Di si legendo, di si legendo'', priča nam Šime.

''I 6-7'', dodala je Maja.

''I to naravno. Dobro, malo ga učim ludosti, malo'', otkrio nam je Šime.

Čini nam se da je Bloom naučio apsolutno sav repertoar i domaćih i stranih izvođača. Što mu je trenutačno najdraže?

''Vojko V. Ima jedna pjesma koja traje 20 minuta. Hvala. Hvala ti, da. I mali je naučio svih 20 minuta. Tako da kad negdje krenemo, ja to pustim i mi smo već do Šibenika došli, maltene'', ispričala nam je Maja.

Čini se da Maja, uz mlađahnog Šimu, proživljava svoju drugu mladost.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Uspon i pad glazbene senzacije: Zbog jednog poteza našla se pod žestokim napadima

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Atraktivnom pozom u bikiniju ljepotica kosovskih korijena prikupila čak milijun lajkova

Pogledaji ovo Zanimljivosti Uz ovaj hit plesali su milijuni: Znate li kako je nastao najpoznatiji singl švedske senzacije?

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je pjevačica na fotki? U mlađim danima njegovala je drugačiji izgled nego danas