Šokirala je sve šišanjem svojih kovrči, a publika joj to dugo nije oprostila

Keri Russell izgradila je impresivnu karijeru prošavši put od zvijezde serije "Felicity" do nagrađivanih uloga u serijama "The Americans" i "The Diplomat".

Rođena je 1976. godine u Kaliforniji, a djetinjstvo je provela seleći se zbog očevog posla. Već u ranoj dobi pokazivala je interes za ples i glumu, što ju je dovelo do prvih televizijskih angažmana.

Pravu priliku dobila je kao članica popularne emisije "The All New Mickey Mouse Club", gdje je dijelila ekran s budućim zvijezdama poput Britney Spears i Justina Timberlakea. Upravo su joj ti počeci otvorili vrata ozbiljnijim glumačkim projektima.

Pravi proboj dogodio se krajem 90-ih s naslovnom ulogom u seriji "Felicity". Keri je utjelovila mladu studenticu koja seli u New York kako bi slijedila svoju srednjoškolsku simpatiju. Serija je brzo stekla kultni status, a Russell je osvojila Zlatni globus za svoju izvedbu. Ipak, jedan od najzapamćenijih trenutaka bio je kada je njezin lik drastično promijenio frizuru, ošišavši svoje kovrče – potez koji je tada šokirao publiku i izazvao burne reakcije.

"Onda su mi u seriji odrezali kosu. Pitali su me: 'Bi li to napravila?' A ja sam rekla: 'Da. Jer lik nije bio poznat kao neka ljepotica. Bila je pomalo štreberska, pomalo pretjerano emotivna studentica. I mislila sam, naravno, sve moje prijateljice su rezale kosu. Prekinule bi s dečkom i onda bi imale tu groznu frizuru. Pa sam mislila da je to savršeno", izjavila je jednom prilikom. "Ali bilo je ludo. Ljudi su bili jako uzrujani zbog te frizure. Oprostite."

Godinama kasnije, Keri je pokazala potpuno drugačiju stranu u seriji "The Americans", gdje je glumila sovjetsku špijunku Elizabeth Jennings. Uloga joj je donijela brojne pohvale kritike i nominacije za nagrade, a serija se danas smatra jednim od najboljih TV projekata svog vremena. Tijekom snimanja upoznala je i partnera Matthewa Rhysa, za kojeg se kasnije i udala.

Osim na televizijskim ekranima, Russell je imala uspjehe i na filmskim ekranima. Uloge u "Draga, povećao sam dijete", "Nemoguća misija 3", "Recept za život" i "Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera" učinili su jednom od mnogih koji su ostvarili uspjeh u različitim sferama glumačke industrije.

Keri je majka troje djece – dvoje iz braka s bivšim suprugom Shaneom Dearyjem te sina sa sadašnjim partnerom Matthewom Rhysom. Iako je uspješna u Hollywoodu, poznata je po tome što svoj privatni život drži podalje od javnosti.

Unatoč tome što je zakoračila u šesto desetljeće, Russell izgleda svježe i prirodno, a tajna njezina izgleda nije u strogim režimima.

"Najsretnija sam kada vježbam. Treba vam taj osjećaj – kada se sve pokreće i pulsira i odmah se osjećate pozitivno. Osjećam se apsolutno najbolje – najseksepilnije – nakon dobrog treninga. Trenutno je to obično naporna vožnja biciklom. Ili ću plesati po sobi uz glasnu glazbu i raditi pokrete kojih se sjećam iz videa o trudnoći koji sam imala", ispričala je tajnu svog izgleda, dodavši kako posebno voli ranojutarnje vožnje biciklom kroz New York ili London, koje joj pomažu i u oslobađanju od stresa.

Što se prehrane tiče, drži se zdravih navika poput tople vode s limunom, ali ne odustaje od užitaka – priznaje da voli tjesteninu, pečenu piletinu i čak krafne. Uz fizičku aktivnost, važnu ulogu igraju i kvalitetan san, vrijeme s prijateljicama i – kako sama kaže – dobar intimni život.

U najnovijem projektu, seriji "The Diplomat", Keri glumi američku ambasadoricu u Ujedinjenom Kraljevstvu koja balansira između političkih kriza i osobnog života. Serija je doživjela veliki uspjeh i već je obnovljena za četvrtu sezonu, a Russell se po prvi put okušala i kao producentica.

Osim glumačkog uspjeha, njezin lik otvorio je i raspravu o standardima ljepote jer se pojavljuje bez naglašene šminke, što je rijetkost u Hollywoodu.

Keri Russell nikada nije igrala po pravilima industrije – bilo da je riječ o frizuri u "Felicity" ili prirodnom izgledu u novijim ulogama. Upravo ta autentičnost učinila ju je jednom od najposebnijih glumica svoje generacije.

Proslavivši 50. rođendan, jasno je da njezina karijera ne usporava. Naprotiv, Keri Russell ulazi u jednu od svojih najjačih faza.

