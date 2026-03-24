Iza blještavila i svjetla reflektora zvijezde 90-ih krije se život pun borbe i udaraca

Toni Braxton, zvijezda koja je obilježila 90-e, kroz karijeru je prošla velike uspjehe, ali i osobne i zdravstvene izazove.

Toni Braxton i u 59. godini pokazuje da su godine za nju tek broj. Legendarna R&B pjevačica zablistala je na pozornici tijekom turneje ''The New Edition Way Tour'', gdje je još jednom potvrdila status jedne od najprepoznatljivijih glazbenih zvijezda svoje generacije.

U srebrnoj mini haljini s resicama i visokim potpeticama, Braxton je privukla pažnju već na prvi pogled. Njezina vitka linija, prepoznatljiv stil i samouvjeren nastup podsjetili su publiku na razdoblje kada je dominirala glazbenim ljestvicama.

Nastup u Milwaukeeju prošao je bez problema, no već sljedeće večeri u Minneapolisu dogodio se neočekivani obrat. Pjevačica je bila prisiljena prekinuti koncert, a ubrzo se oglasila i na društvenim mrežama.

''Dragi moji, žao mi je što nisam mogla završiti sinoćnji koncert. Dogodila se neočekivana privatna situacija i morala sam otići. Zaslužili ste najbolje od mene i žao mi je što to nisam mogla dati'', poručila je obožavateljima.

Iako nije otkrila detalje, poznato je da se Braxton godinama suočava sa zdravstvenim izazovima, piše Daily Mail. Još 2008. godine dijagnosticirani su joj lupus, autoimuna bolest, te mikrovaskularna angina, što je utjecalo na njezinu karijeru i tempo nastupa.

Unatoč svemu, njezina karijera ostaje impresivna. Slavu je prvo stekla kao članica grupe sa svojim sestrama, a potom je kao solo izvođačica prodala više od 70 milijuna albuma diljem svijeta i osvojila čak sedam nagrada Grammy. Hitovi poput ''Un-Break My Heart'' i ''Breathe Again'' i danas su među najpoznatijima u R&B žanru.

Osim glazbe, Braxton se okušala i u televiziji te produkciji. Nedavno je dobila priznanje za rad na televizijskom projektu u kojem je sudjelovala kao izvršna producentica i glumica, čime je dodatno proširila svoj profesionalni opus.

Privatni život također joj je bio pod povećalom javnosti. Iz braka s glazbenikom Kerijem Lewisom, koji je trajao 12 godina i završio razvodom 2013., ima dvojicu sinova.

Posljednjih godina često se spominje i njezin odnos s Birdmanom, suosnivačem izdavačke kuće Cash Money Records. Njihova veza bila je obilježena prekidima i pomirenjima, a prošle godine se pričao o tome da su se tajno vjenčali 2024. godine. Ipak, već dva tjedna nakon toga navodno je podnijela zahtjev za razvod, koji je kasnije povukla.

Zvijezda 90-ih popularna je i na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati više od četiri milijuna ljudi.

Unatoč svim usponima i padovima, Toni Braxton i dalje ostaje simbol snage i dugovječnosti na glazbenoj sceni. Njezin najnoviji nastup pokazao je da publika i dalje želi slušati njezin glas, ali i da iza reflektora postoje priče koje ostaju skrivene od očiju javnosti.

Galerija 4 4 4 4 4

