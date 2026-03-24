Fotografija Sanje Doležal budi more uspomena: Troje iz nezaboravne postave više nije s nama

Jedna objava na društvenim mrežama bila je dovoljna da probudi emocije i vrati tisuće obožavatelja u neka ljepša, bezbrižnija vremena.

Na svom Instagram profilu, Sanja Doležal podijelila je emotivan i nostalgičan trenutak koji je mnoge vratio u zlatne dane Novih fosila – jednog od najvoljenijih bendova domaće glazbene scene.

''Proletile godine, a lijepa sjećanja ostaju zauvijek'', napisala je Sanja uz staru fotografiju iz osamdesetih, razdoblja kada je bend nizao hitove i punio dvorane diljem bivše države.

Njezina objava brzo je izazvala lavinu reakcija, obožavatelji su u komentarima dijelili uspomene na koncerte, pjesme koje su obilježile njihove živote i emocije koje su Novi fosili budili generacijama.

Sanja se bendu pridružila 1983. godine, nakon što je prva pjevačica Đurđica Barlović odlučila napustiti glazbenu scenu. Iako je riječ bila o velikoj promjeni, Sanja je vrlo brzo pronašla svoje mjesto u grupi te donijela novu energiju i prepoznatljiv vokal koji će obilježiti njihovu kasniju karijeru. Upravo u tom razdoblju Novi fosili dosegnuli su vrhunac popularnosti, osvajali festivalske nagrade i stvarali pjesme koje se i danas rado pjevaju.

Novi fosili Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Pogledaji ovo Nekad i sad Tko se sjeća ovog frajera iz Spasilačke službe? Mišićaviji je nego u danima najveće slave!

Pogledaji ovo Nekad i sad Novi viralni trend: Kako je ova 26 godina stara Colonijina pjesma opet postala hit?

Fotografija koju je podijelila posebno je dirnula publiku jer prikazuje članove legendarne postave – Slobodana Momčilovića Moku, Marinka Colnaga i Rajka Dujmića, kojih nažalost više nema. Od tog nezaboravnog sastava danas su s nama još samo Sanja Doležal i Vladimir Kočiš Zec.

Novi fosili - 10

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se Marichuy? Život nakon serije obilježio joj je ljubavni skandal

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lille pokazala kutak svoga doma, no haljina s naglašenim dekolteom zasjenila je luksuzni prostor!

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatski glazbenik preminuo u Boliviji, sina pronašli na neočekivan način