Vladimir Kočiš Zec o unučadi i supruzi: ''Ne bih bio iskren kad bih rekao...''

Legendarni glazbenik Vladimir Kočiš Zec gostovao je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana, gdje je govorio o energiji, obitelji, ali i novim glazbenim projektima.

Ovoga tjedna predstavio je singl "Još jednu šansu daj mi" koji s njim potpisuje Miroslav Rus, inače njegov bivši učenik.

"To je suradnja bez stresa i uvijek daje dobre rezultate, a publika, posebno ženski dio, jako voli njegov način izražavanja. Zanimljivo je da sam mu ja bio nastavnik tehničkog u osnovnoj školi. Nisam očekivao da ćemo jednog dana surađivati, ali posljednje tri godine to je postala vrlo intenzivna suradnja", otkrio je Zec, koji će uskoro napuniti 78 godina, a energije mu ne manjka.

"Nema tu tajne, stvarno se dobro osjećam. Mislim da je to genetika. I u zadnje vrijeme se malo više pazim. Imam dobru suprugu koja pazi da ne idem u neke velike napore, bilo kakvog karaktera, da sve držim pod kontrolom", govori.

A tko mu je najveći kritičar kada je glazba u pitanju?

"Uz moju djecu, koja su već odrasla, moja supruga je moj najiskreniji kritičar. Nikad ne govori 's figom u džepu'. Kad čuje novu pjesmu ili vidi novi spot, odmah kaže što joj je dobro, a što nije. Prvo slušanje uvijek prepustim njoj, a po izrazu njezina lica odmah vidim jesam li prošao ili nisam", iskreno je rekao i dodao: "Ona ima zasluge u mom uspjehu. Baš smo nedavno razgovarali i jedan drugome zaželjeli još dug život i zdravlje, i tolerancije. Ne bih bio iskren kad bih rekao da se koji put ne dogodi i neka svađa ili nesporazum. To je normalno."

"A kako uživate u ulozi djeda?", upitao ga je Dino.

"Pa ja ti nisam tipičan djed. Sa svojim unukama spletom okolnosti nisam bio stalno zajedno tijekom njihova odrastanja, živjele su na drugom mjestu. Ali što sam stariji, nekako me poziv djeda sve više veseli i volim ih vidjeti. Međutim, kako su sve starije, pomalo se i udaljavaju od mene. Ali nema ljepšeg nego kad unuk ili unuka u djedu nađu neku utjehu, neku snagu, neko novo iskustvo i kad se javi ta jedna iskrena ljubav. Ja vjerujem u to, da će se to dogoditi jednog dana", priznaje Zec.

Uvijek se rado sjeti zlatnih godina karijere s kultnim Novim fosilima.

"Dar s neba za mene u mojoj karijeri bio je to što sam 1976. ušao u grupu koja me obilježila. Naišao sam na ekipu dobrih ljudi, istomišljenika, pravih kolega. I to jedno prijateljstvo trajalo je sve do zadnjih dana. Nažalost, mnogi su već na nekom drugom mjestu i toga se često sjetim pa mi to nekako teško padne, ali to je tako", emotivno se prisjetio pa progovorio o dragoj mu Sanji Doležal.

"Ona je moja vjenčana kuma, mi i dalje radimo. Sada se, iz određenih razloga, zovemo Sanja i Zec, i izvodimo najveće hitove grupe Novi fosili. Imamo dobru ekipu glazbenika i nastupamo, odradimo oko 12 do 15 gaža godišnje", zaključio je.

