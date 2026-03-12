Zvijezda ''Kumova'' pred oltarom? Novom objavom zaintrigirala je fanove

Glumica Mirna Mihelčić, zvijezda popularne domaće serije ''Kumovi'', zaintrigirala je svoje pratitelje na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju nekoliko elegantnih vjenčanica, čime je mnoge navela na pomisao da se sprema velika životna promjena.

Glumica Mirna Mihelčić, koju gledatelji najviše poznaju po ulozi u popularnoj seriji ''Kumovi'', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama.

Naime, na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se vidi nekoliko elegantnih bijelih vjenčanica, uredno posloženih na vješalicama.

Objava je odmah potaknula brojna nagađanja među njezinim obožavateljima. Mnogi su se zapitali sprema li se poznata glumica uskoro stati pred oltar ili je riječ o nekom novom projektu.

Iako Mirna uz fotografiju nije otkrila dodatne detalje, prizor raskošnih vjenčanica bio je dovoljan da pokrene lavinu pitanja.

Podsjetimo, Mirna je prošle godine postala majka djevojčice Zore s partnerom kojeg vješto skriva od javnosti, a jednom prilikom za IN magazin progovorila je o vjenčanju.

"Ja sam izgubila jednog roditelja i dobila sam dijete i evo, udajem se i sve. Meni se cijeli život dogodio unutar ovih Kumova", rekla je Mirna, iako nije točno otkrila datum.

