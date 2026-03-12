Sjećate li se Nikše iz popularnog dua? Novom baladom progovorio je o pogrešnim izborima

Novom pjesmom "Kriva žena", Nikša Jurinović iz dua Tina & Nikša pjeva o onome o čemu se šuti.

Nikša Jurinović, kojeg će mnogi prepoznati po glazbenom djelovanju u duu Tina & Nikša, objavljuje svoj novi kantautorski uradak "Kriva žena".

Simfonijska balada u aranžmanu Aleksandra Valenčića je, kao i sve dosadašnje pjesme, biografska, posvećena je ljubavi iz prošlosti, ali je važan lik pjesme - "Kriva žena".

Ona s kojom provodi pola života. Tema je aktualna iako se o njoj ne govori, nesretni odabiri koje ne želimo sami sebi priznati jer živimo u vrijeme lijepih "filtriranih" slika i "savršenih života" koji nas bombardiraju s ekrana. Jedan od slikovitih prikaza je stih "Vidim ti sjene u njenom stanu", metafora kompromisnog života.

Spot prikazuje stvarnost koja se događa između četiri zida te hladnoću individualizma i površnih odnosa. Sve je uprizoreno spotom u kojemu se pojavljuje lijepa manekenka koja svojom hladnoćom predstavlja kontrapunkt sjećanju na toplinu iz prošlosti i podsjeća na pogrešne izbore. To je ukratko, jedna mala društvena kronika realnog života u kojemu naposljetku ipak ostanemo sami kada se ugase monitori, AI i ostale šarene laže.

Video produkcija spota je u organizaciji Omega Film Media, sniman je na lokaciji The music Voice Academy by Matej Predojević Petrić, u režiji Ivane Vončina, a sve prema idejama samog autora.

